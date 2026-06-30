Режим Путина ждет крах, диктатор попал в "ловушку": Forbes назвал сроки

Глава Кремля Владимир Путин оказался в ситуации, которая может привести к потере власти уже в течение ближайших трех лет. Ведь сочетание военных неудач, внутреннего недовольства и борьбы элит создает для России критические риски.

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Однако одним из ключевых факторов давления на Кремль стали регулярные украинские удары беспилотниками по оккупированному Крыму. Об этом сообщает Мелик Кайлан в своей колонке для Forbes.

Атаки существенно затруднили поставки топлива на полуостров, а Керченский мост остается фактически единственной крупной транспортной артерией. В случае масштабной атаки по этому маршруту Россия столкнется не только с логистическими, но и с серьезными репутационными потерями.

Кайлан подчеркивает, что всё большее значение приобретают не только события на фронте, но и их восприятие российским обществом. Если власть утратит контроль над информационной картиной войны, это может привести к потере легитимности режима.

"Мы все знаем, как изменился ход событий в войне в Украине, но восприятие имеет такое же значение, как и реальность на местах. Когда происходят настолько единичные катастрофы, что ни Путин, ни российская общественность не могут их игнорировать, сама реальность меняется. Вся варварская украинская авантюра будет выглядеть как катастрофа. Путин не может избежать травии. Действительно, когда он даже не может контролировать восприятие, эффект усиливается, часы начинают тикать к его концу. Потеря доверия приводит к потере легитимности в деспотическом режиме", – сообщает автор колонки.

В качестве примера внутренней напряжённости автор приводит историю российского военного блогера Александра Лунина, который публично предупреждал о возможном мятеже в войсках и требовал личной встречи с Путиным. После резонанса его задержали, однако подобные случаи свидетельствуют о нарастании недовольства среди военных.

Отдельно в статье освещается вопрос распространения видео с принудительной мобилизацией, дефицитом топлива в отдельных регионах и ударами по военной и топливной инфраструктуре России. Ведь это усиливает общественное недовольство и заставляет представителей российских элит всё больше задумываться о собственной безопасности.

Такой возможный сценарий смены власти будет зависеть от того, речь пойдет ли о быстром отстранении Путина или о попытке организовать показательный суд, чтобы возложить ответственность за последствия войны лично на него, сохранив при этом действующую систему управления.

Среди потенциальных катализаторов таких событий — новые масштабные украинские удары, продовольственные проблемы, возможные сепаратистские выступления в регионах РФ, а также изменение политики Китая в отношении Москвы. Если же Пекин решит, что Путин больше не отвечает его интересам, это может существенно ускорить политические процессы внутри России.

"Дни Путина сочтены. Если эта тенденция сохранится или усугубится, его, вероятно, свергнут в течение трех лет", — сообщает Кайлан.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российский диктатор Владимир Путин в очередной раз продемонстрировал неготовность к добросовестным переговорам, косвенно отклонив два недавних предложения Украины о прекращении огня. Москва продолжает настаивать на бескомпромиссном выполнении своих первоначальных военных целей, направленных на максимальный захват украинских территорий.

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