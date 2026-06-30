На выходных из Киева в Карпаты отправилась группа из 110 детей. Среди них – дети погибших военных, военнопленных, пропавших без вести, действующих военнослужащих и ветеранов.

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Для детей подготовлена программа психологической реабилитации, социализации и активного досуга в Карпатах, направленная на улучшение эмоционального состояния и восстановление после травматического опыта.

"Сегодня значительная часть бизнеса сосредоточена в оборонной сфере, и значительная часть бюджета направляется на оборону. И, будучи одной из крупнейших оборонных компаний, мы стремимся подавать пример другим. Мы хорошо знаем, через что проходят эти дети. Именно поэтому должны создавать для них условия, в которых они смогут хотя бы на мгновение забыть о воздушных тревогах и ракетных обстрелах и просто спокойно отдохнуть", – отметил генеральный директор компании Владислав Бельбас.

Всего в этом году на отдых отправятся 1413 детей. Инициативу "Лето без войны" реализуют БО "После службы" и ОО "Милосердие и здоровье" при поддержке "Украинской бронетехники".

За четыре года сотрудничества более 4000 детей военнослужащих получили возможность психологического и физического восстановления.