На этой неделе придуманный в Москве дух Анкориджа начал окончательно испаряться. Сначала государственный секретарь Соединённых Штатов Марко Рубио заявил, что в Анкоридже никаких реальных договоренностей достигнуто не было – обсуждались лишь предложения. Впоследствии в американских СМИ появилась информация, что во время саммита "Группы семи" в Эвиане президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал понять, что не хочет больше возвращаться к договоренностям в Анкоридже, и резко раскритиковал своего российского коллегу. И вот уже министр иностранных дел России Сергей Лавров говорит о том, что не хотел бы думать, будто встречу в Анкоридже использовали для перевооружения Украины.

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На самом деле же Трамп не хотел использовать встречу с российским президентом для вооружения Украины. Он хотел использовать её для завершения российско-украинской войны. Именно для этого накануне встречи президентов на Аляске в российскую столицу прилетел специальный представитель американского президента Стив Виткофф. Он привез Путину пакет американских предложений. Очевидно, среди этих предложений могло быть согласие на вывод украинских войск из той части территории Донецкой области, которая до сих пор контролируется легитимным правительством Украины. И это соответствовало желаниям Путина. Но могли не соответствовать желаниям Путина другие пункты — о сохранении суверенитета и независимости Украины, о сохранении её вооружённых сил, о европейской интеграции. Вот с этим Путин, который до сих пор надеется уничтожить украинскую государственность, соглашаться не собирался.

Во время саммита в столице Аляски Путин вернулся к пунктам Виткоффа и предложил американскому представителю подтвердить, что это были именно его предложения. Виткофф утвердительно ответил на каждый пункт, который зачитывал Путин в присутствии Трампа и других участников переговоров. Но в том-то и фокус, что Путин не был готов согласиться со всеми пунктами, а Трамп не собирался от них отказываться. Поэтому встреча закончилась без каких-либо реальных результатов, что Трамп и подтвердил во время совместной пресс-конференции с российским коллегой.

Уже в самолете, по пути в Вашингтон, Трамп, очевидно, понимает, что мировые СМИ будут говорить о фиаско саммита, и пытается этому предотвратить. Он говорит об очень удачной встрече, но не приводит никаких конкретных сведений о решениях, которых удалось достичь. Кремль решает использовать это желание американского президента выдать желаемое за действительное – и именно тогда появляется выдумка о духе Анкориджа. С кремлевской точки зрения этот дух, подменяющий реальные договоренности, означает готовность принять те американские условия, которые соответствуют экспансионистской линии Путина, но не готовность согласиться с теми, которые позволили бы украинскому государству сохраниться. При этом Путин не против переговоров, если они будут проходить в ходе боевых действий, поскольку надеется, что переговорный процесс даст американцам возможность оказать давление на Киев с целью вывода войск из Донецкой области. Трамп ожидает от Путина другого – прекращения боевых действий или же скорейшего согласования основных пунктов мирного соглашения, что позволит положить конец войне. Но в американской администрации не отрицают саму идею существования некоего духа – иначе пришлось бы признать фиаско Трампа на Аляске.

В итоге ничего не происходит. Россияне не готовы серьёзно обсуждать мирное соглашение, Украина не соглашается покинуть Донецкую область. Трамп начинает операцию против Ирана и сталкивается с самым серьёзным испытанием за всю свою политическую карьеру, и, конечно, ему уже не до российско-украинской войны. Путин разочарован тем, что давление американцев на Киев ни к чему не привело, и объявляет, что выходит из процесса российско-украинских переговоров.

Сейчас никакого процесса не происходит – однако происходят удары украинских войск по стратегическим объектам России. Это рождает у Трампа, который начинает понемногу выбираться из ловушки ближневосточного кризиса, надежду, что теперь удастся заставить Путина сесть за стол переговоров, которые будут опираться на желание завершить войну, а не на желание тянуть время и использовать Вашингтон для давления на Киев. О духе Анкориджа теперь уже никто и не говорит.

Потому что никакого этого духа и не было.