Аисты нашли необычную альтернативу миграции в Африку: учёные рассказали об аномалии

Аисты всё чаще отказываются от традиционной миграции в Африку и меняют свои привычки. Вместо дальних перелётов птицы находят стабильный источник пищи на свалках, где могут оставаться в течение зимы.

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Наиболее заметна эта тенденция в Испании и Португалии, где многие аисты уже зимуют возле полигонов отходов. Подробности сообщает Zielona.

Почему аисты больше не летят в Африку

По словам орнитолога Марцина Тоболки, увидеть на свалке около 200 аистов уже не является чем-то необычным. По его словам, такая динамика постепенно распространяется и на другие страны Европы.

Специалисты объясняют, что пищевые отходы стали для птиц надёжным и легкодоступным источником животного белка. Благодаря этому аисты тратят значительно меньше энергии на сезонные перелёты и имеют больше шансов успешно пережить зиму.

Например, во многих районах Западной Европы часть популяции уже полностью отказалась от традиционной миграции через Гибралтарский пролив в Африку.

Орнитологи отмечают, что причиной изменений является не только доступность мусорных свалок, но и трансформация современного сельского хозяйства. Птицы всё лучше приспосабливаются к жизни рядом с людьми и осваивают территории, которые раньше не считались пригодными для их существования.

В то же время ученые предупреждают, что при дальнейшем обеднении природных экосистем традиционный образ аиста на лугах может остаться в прошлом. В таком случае птицы будут всё активнее переходить к жизни в урбанизированной среде, как это уже наблюдается в отдельных регионах Испании и Марокко.

Главная угроза для птиц

Несмотря на обеспокоенность по поводу жизни аистов вблизи мусорных свалок, ученые подчеркивают, что наибольшую опасность для этих птиц представляют не отходы, а линии электропередач. Именно поражение электрическим током на сетях среднего напряжения остается главной причиной гибели крупных птиц в Европе.

Орнитолог Марцин Тоболка пояснил, что особую угрозу представляют провода среднего напряжения, расположенные на небольшом расстоянии друг от друга. Когда аист садится на опору или трансформаторную подстанцию и расправляет крылья, он может одновременно коснуться нескольких проводов, что приводит к смертельному поражению током.

Специалисты отмечают, что для мелких птиц такая опасность значительно меньше, ведь их размеры не позволяют замкнуть электрическую цепь. Зато крупные птицы, особенно молодые и неопытные аисты, чаще всего становятся жертвами таких контактов.

Напомним, ранее в Киеве правоохранители помогли спасти раненого аиста, которого на обочине дороги заметили неравнодушные горожане. Птицу передали под присмотр специалистов.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае в Полтавской области в гнезде аистов Одарки и Грицика вечером появился первый птенец. Вскоре после этого на свет вылупился еще один птенец. Зрители трансляции уже выбрали малышам имена.

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