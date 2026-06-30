По окончанию каждого из уже проведенных 22 чемпионатов мира назывался лучший его игрок. Вот шесть лучших игроков первых шести чемпионатов мира.

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ЧМ-1930. Уругвай

Лучшим игроком первого чемпионата мира был признан полузащитник сборной Уругвая Хосе Леонардо Андраде. Родился он в Монтевидео. Футбольную карьеру начал в клубе "Белла Веста" (Монтевидео) в 1917 году. Позже выступал в ведущих клубах страны "Насьональ" и "Пеньяроль".

За сборную Уругвая выступал с 1922-го по 1933 год, провел 31 игру. Олимпийский чемпион 1924 и 1928 годов, чемпион мира 1930 года.

ЧМ-1934. Италия

Лучшим футболистом ЧМ 1934 был признан итальянец Джузеппе Меацца.

Начал играть в "Интернационале", затем в "Милане", "Ювентусе", снова в "Интернационале". В сборной Италии дебютировал 9 ноября 1930 года в матче со сборной Швейцарии. Провел 53 матча и забил 33 мяча. Чемпион мира 1934 и 1938 годов.

ЧМ-1938. Франция

Лучшим игроком чемпионата был назван бразилец Леонидас Да Силва. В матче за бронзовые медали его команда победила сборную Швеции – 4:2. Два мяча в этой игре забил Леонидас. Пресса назвала его "Черный Алмаз".

В матче со сборной Польши, в котором бразильцы в дополнительное время вырвали победу со счетом 6:5, Леонидас забил 4 мяча. В итоге он стал лучшим бомбардиром чемпионата с восемью результативными ударами в своем активе.

ЧМ-1950. Бразилия

На домашнем чемпионате сборная Бразилии огорчила своих болельщиков, уступив в финальном матче команде Уругвая – 1:2. Но лучшим футболистом ЧМ-1950 был признан игрок сборной Бразилии Маркес де Менезес, в футбольном мире больше известный под прозвищем Адемир. Он был лидером своей команды, огорчив восемь раз вратарей соперников.

Выступал за "Ресифи", "Васко да Гама", "Флуминенсе". За сборную Бразилии Адемир провел 39 матчей и забил в них 32 мяча.

ЧМ-1954. Швейцария

37 стран изъявили желание принять участие в пятом чемпионате мира. Сборная ФРГ впервые вписала свое имя в список чемпионов. В финале обладатели золотых медалей победили сборную Венгрии – 3:2. Лучшим игроком чемпионата был назван Стэнли Мэттьюс. Немного в Англии спортсменов, которые бы владели рыцарским званием Сэр. Таким титулом владел Стэнли Мэттьюс, получивший его за свою блестящую футбольную карьеру.

В футбол начал играть в клубе "Сток Сити". Затем много лет выступал за "Блэкпул". В 1965 году Мэттьюс закончил карьеру профессионального футболиста. В сборной Англии дебютировал в 1934 году, провел 54 матча и забил 11 мячей. В Швейцарии был лидером своей команды. В 1956 году Мэттьюс был признан лучшим футболистом Европы.

ЧМ-1958. Швеция

Лучшим футболистом шведского чемпионата был признан Валдир Перейра, более известный как Диди.

И дриблинг, и передача любой длины, остановка и обработка мяча – все это Диди выполнял артистически. С подач Диди в матчах со шведами и французами забивали мячи Вава и Гарринча. Команда Диди, победив в финале сборной Швеции – 5:2, стала обладателем золотых медалей.

Родился Диди в 1928 году. Играл за клубы "Ленсоэнсе", "Мадурейра", "Флуминенсе", "Ботафого", "Сан-Паулу". Два года бразилец играл за знаменитый "Реал" (Мадрид).

С 1952 по 1962 год провел в составе сборной Бразилии 85 матчей и забил 19 голов.

Кто станет следующим?

23-й чемпионат мира проходит в США, Мексике и Канаде. Кто из звезд мирового футбола, участников 23-го чемпионата мира, будет назван лучшим игроком? Запасемся терпением, друзья, вскоре получим ответ на этот вопрос.