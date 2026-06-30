"Будет больше средств": Зеленский пообещал расширить программу прямого финансирования подразделений ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал расширение программы прямого финансирования боевых подразделений Сил обороны. Уже с июля увеличится объем средств, которые будут получать батальоны, выполняющие боевые задачи, а также будет введено отдельное финансирование для артиллерийских подразделений и частей корпусного уровня.

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Об этом глава государства сообщил в соцсетях. Он отметил, что заслушал доклад заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы по итогам его общения с командирами боевых бригад.

Боевые подразделения получат больше финансирования

По словам Зеленского, программа прямого финансирования подразделений, действующая с прошлого года, уже доказала свою эффективность. Благодаря ей боевые бригады смогли быстрее закупать беспилотники и другие необходимые средства для выполнения задач.

Президент сообщил, что со следующего месяца финансирование в расчете на каждый боевой батальон будет увеличено. Кроме того, отдельные средства получат артиллерийские подразделения, действующие в зоне боевых действий, а также части корпусного уровня, задействованные в выполнении боевых задач.

"Теперь и на каждый боевой батальон будет выделено больше средств, и дополнительно начнет действовать отдельное финансирование для подразделений артиллерии, действующих в зоне боевых действий, а также для частей корпусного уровня, выполняющих боевые задачи", — подчеркнул глава государства.

По словам главы государства, соответствующее решение уже принято Штабом Верховного Главнокомандующего, а дополнительные ресурсы подразделения получат уже в июле.

Бригады стабильно пополняют личный состав

Отдельно Зеленский отметил результаты программы гарантированного ежемесячного распределения личного состава для боевых бригад, действующей с декабря 2025 года.

По его словам, механизм вышел на стабильный уровень работы и обеспечивает прогнозируемое пополнение подразделений. Это дает командирам больше возможностей для планирования боевой работы и организации подготовки военнослужащих.

Укрепление ПВО остается ключевым приоритетом

Президент также сообщил, что Павел Палиса доложил о переговорах с международными партнерами относительно дальнейшего укрепления украинской противовоздушной обороны.

По словам Зеленского, Украина совместно с Соединёнными Штатами и европейскими государствами работает над реализацией дополнительных договоренностей в сфере ПВО. Он подчеркнул, что украинская дипломатия должна обеспечить максимально эффективное взаимодействие между военными соответствующих стран.

"Ракеты и системы ПВО для Украины — это главный приоритет международной работы", — подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина продолжает вести переговоры о получении лицензий на производство дальнобойного оружия, в том числе ракет SCALP-EG. Уже есть определенный прогресс, однако говорить о конкретных результатах пока рано, заявил министр обороны Михаил Федоров.

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