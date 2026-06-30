Послушайте, здесь появилось просто шикарное интервью с Норманом Дэвисом. Профессором Оксфорда. Очень известным историком. Автором монументального труда "Божье игрище. История Польши".

Видео дня

Сложилось впечатление, что перед журналисткой стояла задача спровоцировать Дэвиса на то, чтобы он сказал, что украинцы и УПА "людобуйци". Однако его тезисы довольно мудры и взвешенны.

Приведу здесь несколько:

"Ни одно сравнение не бывает абсолютно точным, всегда существуют нюансы. Но чтобы понять явление, приходится сравнивать. Некоторые сравнивают УПА с Армией Крайовой – главным польским движением сопротивления в борьбе против немцев. АК и УПА были совершенно разными организациями, но на определенном уровне их можно сравнивать, а на другом – нет.

Надо сказать прямо: в целом УПА не была преступной организацией".

"Я повторяю: нужна Комиссия правды и примирения. Но после окончания войны, потому что сейчас для этого очень неудачный момент. Эта история дорого обойдётся Польше в будущем. Результатом станет то, что именно в то время, когда Украина уже пятый год воюет с Россией, президент Польши дал России очень выгодный повод для пропаганды"

"– Но ведь, господин профессор, именно президент Зеленский присвоил одной из воинских частей почетное наименование "Герои УПА", зная, какую реакцию это может вызвать в Польше. Именно с этого все и началось.

Нет, не с этого. То, что сделал президент Украины, не имеет ничего общего с Волынью. Девяносто процентов УПА не имели никакого отношения к Волыни. Что должен был сделать президент Зеленский – отказаться от чествования девяноста процентов героев УПА? У каждого подпольного движения времен Второй мировой войны есть тёмные страницы истории".

"Я считаю, что поляки должны быть осторожнее в том, что они говорят об Украине и её истории".

А вот крайняя цитата, чтобы вы понимали уровень журналистки. Привязывали детей колючей проволокой к деревьям?!?!?! Они и дальше используют этот фейк.

Но УПА на Волыни убила 100 тысяч поляков. Это была этническая чистка, геноцид. Было уничтожено 1200 польских сел, убивали женщин, детей привязывали колючей проволокой к деревьям, вырезали младенцев из утроб матерей..."