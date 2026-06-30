Ноль евро: почему в Германии "раздают" бесплатные автомобили и какие здесь подводные камни

В Германии иногда можно найти объявления о продаже подержанных автомобилей за 0 евро, что, на первый взгляд, выглядит странно. На самом деле такая "благотворительность" объясняется высокой стоимостью владения транспортным средством, которое может быть невыгодным даже без поездок.

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Из-за страхования, налогов, техосмотров и дорогого ремонта содержание старых машин часто обходится дороже их рыночной цены, поэтому владельцы предпочитают просто отдать их бесплатно. Подробнее об этом рассказывают СМИ.

Скрытые расходы, из-за которых старые автомобили становятся невыгодными

Чтобы объяснить практику бесплатных автомобилей в Германии, стоит обратить внимание на расходы, которые возникают даже тогда, когда машина не используется. Основными статьями расходов являются обязательное страхование Haftpflicht, транспортный налог Kfz-Steuer и регулярный технический осмотр TÜV.

Страховка в среднем составляет около 258 евро в год, однако для молодых или неопытных водителей сумма может превышать тысячу евро.

Размер налога зависит от объема двигателя, типа топлива и экологического класса, поэтому старые дизельные автомобили обходятся значительно дороже, чем небольшие бензиновые модели.

Техосмотр TÜV проводится раз в два года и стоит примерно 160–170 евро, а в случае неудачи добавляются расходы на ремонт и повторную проверку.

Если же автомобиль требует серьезного ремонта, например, замены тормозных дисков, подвески или катализатора, расходы могут достигать 500–800 евро. В итоге для машины, которая на вторичном рынке стоит около 300 евро, дальнейшее содержание становится экономически нецелесообразным.

Например, у немецкого пенсионера в гараже стоит автомобиль 2001 года с просроченным техосмотром TÜV и мелкими неисправностями. Чтобы продать такую машину даже за несколько сотен евро, сначала приходится вкладывать деньги в ремонт, а пока машина официально зарегистрирована, на неё продолжают начисляться страховка и налоги.

Снять автомобиль с учета можно довольно дешево, это примерно 10–15 евро, однако после этого его запрещено оставлять на улице или общественных парковках, иначе возможна принудительная эвакуация.

Альтернативой является утилизация, ведь производитель обязан бесплатно принимать старые автомобили обратно, но только при условии полной оригинальности деталей, что для старых машин бывает редко.

В результате владельцам часто выгоднее просто разместить объявление "отдам бесплатно" и ждать, пока кто-нибудь заберет автомобиль.

Чаще всего так от старых машин избавляются пожилые владельцы, которым в некоторых городах даже предлагают бесплатный проездной Deutschlandticket в обмен на добровольный отказ от вождения.

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