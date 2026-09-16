Глава Госфинмониторинга Пронин оказался под угрозой увольнения после спецоперации "Карфаген"

Последствия спецоперации НАБУ и САП "Карфаген" по схеме с колл-центрами расширяются далеко за пределы Офиса генерального прокурора. После громкого расследования и отставки генерального прокурора Руслана Кравченко следующим уволенным должностным лицом может стать глава Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин.

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Антикоррупционное расследование представляет собой лишь незначительную часть масштабных теневых заработков фигурантов. Об этом говорится в журналистском расследовании украинских медиа.

Кадровые последствия в ведомствах

После спецоперации "Карфаген" и событий вокруг Кравченко с должности внезапно ушла исполняющая обязанности главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух. До нее руководителем этого ведомства был сам Кравченко.

Даже после перехода в Офис генерального прокурора, согласно данным источников в политических, бизнесовых и правоохранительных кругах, он продолжал сохранять влияние на налоговую систему.

Настоящие масштабы теневых схем

Спецоперация "Карфаген" и возможное "крышевание" колл-центров представляют собой лишь незначительную часть масштабных теневых заработков фигурантов.

Настоящий размах сделок охватывал внутренние процессы налоговой службы, в частности сферу акцизов, поэтому расследуемое дело носит гораздо более широкий и системный характер.

После проведения обысков в Офисе генерального прокурора и вручения подозрений ключевым фигурантам громкого дела глава Госфинмониторинга Филипп Пронин фактически выпал из публичного поля, что еще больше усиливает предположения о его возможной отставке.

Чем отличился глава Госфинмониторинга

Скандалы сопровождают Пронина на протяжении всей его работы в Госфинмониторинге. Уже на момент вступления в должность за ним тянулся шлейф скандала со строительством фортификационных сооружений по заказу Полтавской ОВА, которую он тогда возглавлял. Из-за подозрений в том, что строительство укреплений сопровождалось многомиллионными хищениями (вероятно, не без ведома Пронина), за дело взялось НАБУ.

К концу ноября прошлого года речь шла уже о более чем 10 производствах, открытых Национальным антикоррупционным бюро в связи со злоупотреблениями при строительстве укреплений, в том числе и в Полтавской области.

Директор НАБУ Семен Кривонос подтвердил, что Бюро изучает возможную причастность к схемам бывшего руководства Полтавской ОВА, которую с октября 2023 по декабрь 2024 года возглавлял Пронин. Речь шла, по данным народного депутата Ярослава Железняка, не только о завышении стоимости работ, но и о фиктивных подрядах, взятках и продаже бронирований. Масштабы хищения достигали 200 млн грн.

Показательно, что, по словам того же Железняка, расследование коррупции в Полтавской ОВА загадочным образом "совпало" со значительно более частыми, чем раньше, зарубежными командировками Пронина. Пока детективы НАБУ находились в Полтавской области, бывший глава ОГА "пропадал" в Европе. Что, как отмечал тогда нардеп, практически делало невозможными его контакты с детективами.

Впоследствии, правда, география командировок Пронина значительно расширилась: помимо европейских столиц он за государственный счет ездил, например, в Мексику и Танзанию, где, помимо профильных мероприятий, посещал и туристические объекты – пока народные депутаты тщетно ждали его на заседаниях ВСК, где к Пронину накопилось немало вопросов.

В целом за первый год на должности Пронин более 70 дней провел за границей. При этом отъезды чиновника совпадали по времени с важными заседаниями временных следственных комитетов Верховной Рады или коррупционными скандалами с участием его команды.

Да и в 2026 году в рабочем кабинете Пронин появлялся далеко не каждый день: за первые три месяца едва набралось 27 дней, когда подчинённые видели его там.

Помимо коррупционной истории вокруг Полтавской ОВА Пронин "прославился" во время скандала вокруг операции "Мидас". Возглавляемый им Госфинмониторинг "аномально долго" не передавал Бюро данные одвижении средств в "оборонке".

Из-за этого его даже вызвали на заседание Временной специальной комиссии в Верховную Раду.

В итоге выяснилось, что Госфинмониторинг не усмотрел нарушений в действиях бэкофиса Тимура Миндича (или, как отметили в ведомстве, не обнаружил "ни одной подозрительной операции").

По состоянию на 10 марта этого года в НАБУ констатировали, что Финоммониторинг тормозит расследование "Мидас". На тот момент с начала расследования детективы Бюро не получили ответа ни на один запрос.

В мае 2026 года над головой Пронина вновь сгустились "тучи". Сначала его уличили в имитации сотрудничества с НАБУ в рамках дела "Мидас" по поиску и блокированию подозрительных средств, а впоследствии новый оборот получило также дело о коррупции в Полтавской ОВА.

Из-за многочисленных скандалов, в которых фигурировала фамилия Пронина, терпение иссякло даже у части народных избранников: депутаты обратились с требованием его отставки, в частности, и из-за выявленной налоговиками масштабной схемы вывода средств за границу через тысячи компаний,

Впрочем, учитывая, что Свириденко уже не возглавляет правительство, а Пронин по-прежнему возглавляет Госфинмониторинг, отстранить его от должности народным депутатам оказалось не по силам.

Поэтому теперь, например, Украина может потерять 67 млн евро из-за главы Госфинмониторинга, ведь Пронин, по данным СМИ, игнорирует требования ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, СМИ недавно раскрыли, что Госфинмониторинг мог незаконно оформлять отсрочки от мобилизации.

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