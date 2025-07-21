Надо ли женщинам спать больше, чем мужчинам? Ученые решили дилемму

Если верить популярным роликам в TikTok или Instagram, женщинам якобы нужно на один-два часа сна больше, чем мужчинам. Этот тезис получил широкую известность, но действительно ли он подтвержден наукой? Исследования показывают сложные ответы: биология, психология и социальные условия вместе формируют реальные потребности во сне.

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Часто вопрос не только в продолжительности сна, а в его качестве, глубине и способности обеспечить восстановление. Объяснить ситуацию взялась клинический психолог Амелия Скотт из Института медицинских исследований Вулкока. Она отмечает, что сон женщин — не просто о цифрах, а о контексте, в котором этот сон происходит, пишет ScienceAlert.

Согласно объективным методам, таким как полисомнография и портативные трекеры сна, женщины действительно спят примерно на 20 минут дольше, чем мужчины. В масштабном международном исследовании эта разница оставалась стабильной в разных возрастных группах. Женщины также проводили больше времени в глубоких фазах сна — до 23% ночи против 14% у мужчин. Однако, несмотря на лучшие лабораторные показатели, общее самочувствие женщин не всегда подтверждает это преимущество.

Хотя средние показатели демонстрируют небольшое преимущество женщин в продолжительности и глубине сна, эти данные не означают, что каждой женщине нужно спать больше. Потребности во сне зависят от индивидуальных факторов, так же как рост или вес. Утверждать, что всем женщинам нужно на час или два больше сна — это чрезмерное упрощение. Нет "универсальной" нормы для всех.

Почему женщины сообщают о худшем сне

Интересно, что хотя женщины спят больше, они чаще жалуются на бессонницу. Вероятность диагноза бессонницы у них примерно на 40% выше, чем у мужчин. Этот парадокс объясняется тем, что лабораторные условия не учитывают реальных жизненных вызовов: эмоциональное истощение, хронический стресс, гормональные изменения. Сон женщин часто происходит в контексте, который сложно смоделировать в исследованиях.

Гормональные колебания

Женский организм претерпевает значительные гормональные изменения на протяжении жизни — от периода полового созревания до менопаузы. Снижение уровня эстрогена и прогестерона, в частности перед менструацией или во время климактерических изменений, часто вызывает нарушения сна. Наиболее типичными являются ночные пробуждения, трудности с повторным засыпанием и общее ощущение усталости. Некоторые хронические состояния, такие как гипотиреоз или дефицит железа, которые чаще поражают женщин, также ухудшают качество сна.

Женщины чаще страдают от тревожных расстройств, депрессии и ПТСР, а эти состояния напрямую связаны с расстройствами сна. Кроме того, склонность к размышлениям, самокритике и переживаниям также влияет на способность расслабиться перед сном. Многие женщины принимают антидепрессанты, которые могут иметь побочные эффекты в виде трудностей со сном или частых пробуждений.

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Помимо биологии и психологии, женщины сталкиваются с постоянной эмоциональной и физической нагрузкой. Данные свидетельствуют, что женщины выполняют в среднем на девять часов больше неоплачиваемого труда в неделю, чем мужчины. Забота о детях, родителях, быт и ментальное планирование семейной жизни накладывают давление на ресурсы восстановления. Даже если женщина физически спит достаточно, ее сон может не давать полного эффекта отдыха.

Когда хороший сон не гарантирует энергии

Некоторые женщины имеют нормальные показатели сна, но все равно чувствуют себя истощенными. Это может быть связано с дефицитом железа, хроническим стрессом или перегрузкой ответственностью. Особенно это актуально для женщин в период предменопаузы, когда гормональные изменения совпадают с пиком карьерных и семейных обязанностей. Сон — лишь одна часть общего состояния энергии.

Большинство исследований фокусируются исключительно на биологических женщинах, игнорируя гендерно разнообразные группы. Это уменьшает общую картину влияния социального контекста на сон. Потребности трансгендерных или небинарных лиц, а также влияние гормональной терапии на качество сна часто остаются вне научного анализа. На самом деле идентичность и социальное давление тоже имеют существенное значение.

Нужно ли женщинам больше времени на сон

В среднем — да, но совсем немного. Однако еще важнее — создать условия, которые позволят женщинам чувствовать себя восстановленными: меньше стресса, больше поддержки и гибкости в повседневной жизни. Сон — не только биологическая потребность, но и индикатор качества жизни. И именно на последнее стоит обратить больше всего внимания.

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