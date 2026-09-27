Сколько ледников потеряла Земля за последние 47 лет: ученые опубликовали громкий отчет

Глобальное изменение климата приводит к тому, что Земля стремительно теряет ледяной покров. Так, согласно выводам фундаментального отчета, подготовленного международной группой из 58 ученых, два крупнейших ледниковых щита планеты потеряли около 10,9 триллиона метрических тонн льда за 47 лет.

Видео дня

Как пишет издание Science Alert, полученные данные свидетельствуют о том, что совокупная потеря льда Гренландским и Антарктическим ледниковыми щитами привела к повышению глобального уровня моря примерно на 31,4 миллиметра, начиная с 1979 года. Исследовательская группа обобщила результаты 42 отдельных наблюдений за ледниковыми щитами, опираясь на данные 27 спутниковых миссий.

Полученный результат на сегодняшний день является наиболее надежным долгосрочным временным рядом наблюдений, подробно отражающим изменения в двух главных ледниковых щитах планеты за почти пять десятилетий. Спутниковые наблюдения за Гренландским ледниковым щитом охватывают период начиная с 1972 года, а за Антарктическим – с 1979 года.

"Наша оценка учитывает только те изменения массы ледникового щита, которые непосредственно влияют на уровень моря, и не охватывает потерю массы в результате истончения или отступления шельфовых ледников, а также отступления участков льда, залегающих ниже уровня моря", – отмечают авторы исследования.

По оценкам ученых, 84 % потери льда обусловлены дисбалансом в динамике ледников, особенно в зоне их контакта с океаном. "Более четырех пятых утраченного льда было сброшено в океан скоростными выводными ледниками, а не растаяло на поверхности. Это свидетельствует о том, что долгосрочная тенденция обусловлена динамической реакцией ледниковых щитов на потепление океана", – объясняет ведущая автор исследования Инес Отосака, гляциолог из Нортумбрийского университета (Великобритания).

Остальные 16 % потерь массы связаны с атмосферными факторами, в частности с поверхностным таянием и таянием снежного покрова. По мере дальнейших выбросов парниковых газов в результате сжигания ископаемого топлива мировой океан поглощает большую часть тепловой энергии, накапливающейся в биосфере. По мере поступления дополнительного тепла в океанические системы происходит повышение температуры водных масс и усиление океанических течений.

В Гренландии этот процесс вызывает так называемую "атлантификацию", при которой более теплые воды из Атлантического океана проникают дальше на север, чем когда-либо прежде, угрожая второму по величине ледниковому щиту мира. В Антарктиде, где расположен крупнейший ледниковый щит планеты, циркумполярные течения также усиливаются под воздействием более сильных ветров и повышения температуры воды. Поскольку эти течения переносят более тёплые воды к ледниковым щитам на обоих полюсах Земли, они проникают глубже под ледники, оказывая термическое воздействие под новыми углами.

Процесс потери льда существенно ускорился с 1990-х годов и в настоящее время не демонстрирует признаков замедления или изменения направления. Впрочем, анализируя данные за 2020-2023 годы, можно предположить временную стабилизацию состояния Антарктического полуострова.

Как пояснила Инес Отосака, это лишь отражение краткосрочных метеорологических колебаний – в частности, рекордных снегопадов в Восточной Антарктиде. По её словам, неопубликованные измерения после 2023 года указывают на возобновление тренда к ускоренной потере льда. "Эти результаты демонстрируют фундаментальную важность международного научного сотрудничества в решении глобальных экологических проблем современности", – добавляет Диего Фернандес из Европейского космического агентства, который не принимал участия в исследовании.

В перспективе полученные данные помогут ученым точнее прогнозировать будущее повышение уровня мирового океана, а также, вероятно, будут стимулировать принятие неотложных решений для сохранения будущего нашей планеты.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в июле 2026 года температура мирового океана побила рекорд.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.