Сыр перед сном может вызывать кошмары? Ответ ученых

Сыр неизменно входит в списки любимых продуктов людей со всего мира. Большинство национальных кухонь, в которых используются молоко и молочные продукты, имеют в перечне традиционных блюд ту или иную его разновидность.

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Но о сыре ходит и недобрая слава. Говорят, что тем, кто в больших количествах ест его на ночь, нередко снятся кошмарные сны. Кто-то считает это суевериями и бабушкиными сказками, а кто-то замечал за собой, что действительно плохо спит после хорошего куска сыра. Как пишет издание MailOnline, ученые наконец-то поставили точку в этом споре.

Исследование, проведенное по заказу люксового бренда матрасов, собрало 30 участников, которые в течение четырех ночей ели четыре самых популярных в Великобритании вида сыра – бри, чеддер, стилтон и моцареллу. Авторам работы удалось установить, что потребление всего 30 граммов сыра перед сном увеличивало вероятность кошмаров на 93%.

Участники сообщили, что их сны становились мрачнее, вызывали больше стресса и даже пугали, если перед тем они ужинали блюдами с сыром. Среди сюжетов, которые снились участникам эксперимента, были сны об измене, встреча с бывшей любовью, забытая дата дня рождения, нападение летучих роботов и критика от учителя во время занятия.

Примечательно, что частота кошмаров зависела от сорта сыра, который употребляли участники эксперимента. Хуже всего себя зарекомендовал бри. Он вызывал кошмары у 68% людей, которые ели его на ночь. Вторым стал стилтон – 63% людей после ломтика этого продукта спали не очень хорошо. Для чеддера этот показатель составил 56%, а для моцареллы – всего 40%.

Исследование также показало, что употребление сыра перед сном привело к тому, что половина участников потеряла в среднем один час и семь минут сна за ночь. При этом женщины в целом потеряли на пять минут больше сна, чем мужчины.

Как пояснила изданию дипломированный диетолог Эми Александер, сыр может влиять на качество и количество сна в зависимости от его питательного состава. "Он содержит насыщенные жиры и белки, которые долго перевариваются и могут повышать температуру тела. Если ваша пищеварительная система все еще работает через несколько часов после перекуса сыром в полночь, это помешает вашему организму достичь глубокого уровня сна, который восстанавливает", – сказала эксперт.

Еще один путь, который может связывать сыр со снами, по словам Александер, заключается в том, что он содержит триптофан. Это аминокислота, участвующая в синтезе серотонина и мелатонина – нейромедиаторов, которые отвечают за настроение, сон и регуляцию внутренних биологических часов.

Высокий уровень серотонина может влиять на фазу быстрого сна (быстрое движение глаз), во время которой происходят самые яркие сновидения. "Сыр содержит тирамин, особенно выдержанные сорта, такие как пармезан, гауда и рокфор", – добавила эксперт.

По ее словам, тирамин вызывает выброс норадреналина, стимулятора, который может повышать активность сердца и мозга. "Это может привести к более интенсивным снам или большему количеству пробуждений во время фазы быстрого сна у чувствительных людей с возможным последующим воспоминанием неприятных или ярких снов", – сказала Александер.

По данным клиники Майо, крафтовые или выдержанные сыры, как правило, содержат много тирамина. Чеддер и стилтон особенно богаты этим веществом из-за процессов старения, через которые они проходят. В то время как бри также занимает относительно высокое место по содержанию тирамина.

Моцарелла, с другой стороны, является свежим, невыдержанным сыром, обычно изготовленным из пастеризованного молока. Это означает, что он содержит значительно более низкие уровни тирамина. Это может помочь объяснить, почему моцарелла вызывала значительно меньше кошмаров, чем другие сорта продукта.

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