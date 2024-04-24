Украинцы начали массово дарить авто: МВД раскрыло статистику

В апреле в сервисных центрах МВД наблюдается значительное увеличение количества регистрационных процедур. С начала месяца было оформлено 110 997 заявлений по договорам купли-продажи. Также в последнее время значительно увеличилось количество перерегистраций автотранспорта по договору дарения (2564 заявления).

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины. Согласно анализу статистики количество перерегистраций автотранспорта в сервисных центрах МВД отмечает значительный прирост.

Отмечается, что за первую неделю апреля количество регистрационных операций превысило 43 578, во второй неделе – 48 784, а третьей – даже 61 816. Это свидетельствует об общем росте спроса на регистрационные услуги в центрах МВД почти в 6 раз.

Особенно высок спрос на перерегистрацию по договорам купли-продажи и дарения. За первые три недели апреля было оформлено более 110 997 регистраций.

Также заметен рост количества перерегистраций по договорам дарения. В первые три недели апреля было зарегистрировано 2 564 таких операции, что вдвое превышает соответствующий показатель за март.

Аналитическая платформа NGL. media ссылаясь на данные МВД подчеркнула, что в Украине увеличился объем перерегистрации автомобилей на женщин из-за договоров дарения из-за ограничений в распоряжении имуществом для уклоняющихся от мобилизации мужчин. По данным МВД, в течение прошлого года количество перерегистраций по таким договорам выросло в 2,3 раза.

В конце 2023 года началось значительное увеличение перерегистраций, что достигло пика в феврале 2024 года, когда количество договоров дарения превысило 1300, что в шесть раз больше, чем в предыдущие месяцы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине собираются радикально упростить работу компаний, занимающихся торговлей подержанными автомобилями. Таким фирмам больше не нужно будет перерегистрировать на себя автомобили после покупки у первого владельца и перед продажей второму.

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