Правила торговли б/у автомобилями в Украине кардинально изменят: нардепы приняли решение

В Украине собираются радикально упростить работу компаний, которые занимаются торговлей б/у автомобилями. Таким фирмам больше не нужно будет перерегистрировать на себя автомобили после покупки у первого владельца и перед продажей второму – достаточно будет заключить два договора купли-продажи. Инициатива призвана вывести торговлю подержанными машинами из тени.

Соответствующий законопроект № 9083 депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении 23 апреля. Об этом сообщил глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), который является инициатором законопроекта.

По его словам, рынок подержанных автомобилей до войны составлял 1,7 млн автомобилей в год, в 2023 году – 780 тыс., а в 2024-м ожидается рост до 1,5 млн. При этом, по данным нардепа, только 2,5% б/у авто продают "в белую".

"От продажи автомобиля в белую государство получает в среднем 19,8 тыс. грн. От продажи в черную – 0. Но для работы белого рынка есть помеха – требование дополнительной регистрации авто на посредника с кучей ненужных справок. Отмена нелепой государственной регистрации подержанных автомобилей торгующей организацией на себя, даже если она их покупает как товар для дальнейшей перепродажи, станет залогом для вывода из тени рынка, расширения деятельности белых автотрейдеров и ликвидации схем, по которым бюджет недополучает налоги", – объяснил нардеп.

Купля-продажа б/у авто: в чем заключается проблема с регистрацией

Пока новый закон не вступил в силу, компании-торговцы подержанными автомобилями обязаны после покупки машины с целью ее перепродажи регистрировать это авто на себя, то есть учитывать его не как товар, а как основное средство для собственного использования. А это означает визит в сервисный центр МВД и получение номерных знаков. Кроме того, требуется постановка на учет в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки ("военкомате") и получение бумажных справок: о постановке на учет автомобиля и о снятии с него – после продажи.

"Из-за архаичности и сложности таких норм, на практике их почти не соблюдают. Комиссионные площадки, выкупая авто, не заключают официальный договор купли-продажи, а берут нотариальную доверенность у бывшего владельца. Перерегистрируют авто уже потом, когда находят на него покупателя. Как следствие, эти операции нигде не фиксируются, не отражаются в бухгалтерии компании и, соответственно, с них не платят никаких налогов", – объясняли эксперты Института исследований авторынка.

Какой будет процедура по новым правилам

1. Владелец привозит подержанный автомобиль на комиссионную площадку. Там проводится проверка и оценка автомобиля, после чего без визитов в сервисный центр МВД заключается договор-продажи. Продавец получает средства за продажу машины.

2. Компания, которая перепродает автомобили, становится юридическим владельцем машины. К бывшему владельцу не будет возникать никаких претензий, хотя номерные знаки авто и свидетельство о регистрации остаются прежними.

3. После того, как на авто находится покупатель, компания подписывает с ним другой договор купли-продажи. Уже на основе этого документа происходит перерегистрация машины в сервисном центре МВД.

В Украине резко возрос спрос на перерегистрацию авто

По данным Главного сервисного центра Министерства внутренних дел (МВД), с начала апреля в Украине наблюдается увеличение количества регистрационных действий с транспортными средствами. Именно эта услуга пользуется наибольшим спросом среди автовладельцев.

Только за первую неделю апреля было проведено 43 578 регистрационных действий. В течение второй недели месяца их число выросло до 48 784, а в третью неделю – до 61 816. "С начала месяца по состоянию на 22 апреля количество регистрационных операций выросло на 42%", – говорится в сообщении.

При этом больше чаще всего речь идет о перерегистрации по договорам купли-продажи и дарения. С начала апреля было оформлено 110 997 по договорам купли-продажи, тогда как за аналогичный период марта – 74 389.

Увеличилось и количество перерегистраций по договору дарения. За первые три недели апреля совершено 2564 таких операций, а за аналогичный период марта – 444.

Как сообщал OBOZ.UA, стоимость растаможки авто из ЕС в 2024-м не изменилась. Таможенная пошлина составляет 10% от заявленной стоимости машины. Для электрокаров пошлина составляет 0%. НДС составляет 20% от суммы стоимости авто, пошлины и акцизного налога.

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