Renault готовит к премьере очень дешевый кроссовер: первое фото

Dacia Spring – самый дешевый электрический кроссовер на европейском рынке. Renault готовит к премьере обновленный вариант этой бюджетной модели. Автомобиль показали на первом фото.

Изображение опубликовали в официальном профиле X. Очевидно, что рестайлинг провели с учетом нового корпоративного стиля Dacia. Однако пока дизайн Spring 2024 года держат в секрете и детали не показывают.

Наверняка электрический кроссовер получит новые бамперы, другую светотехнику и новую декоративную панель между передними фарами. Модели расширят цветовую гамму и предложат другие колесные диски.

В салоне Dacia Spring ожидается новое оформление и отделочные материалы более высокого качества. На данный момент мощность мотора, в зависимости от модификации, составляет от 44 до 64 л.с. Возможно, ее увеличат.

Должна увеличиться и емкость батарейного блока, который обеспечит привлекательный запас хода. Но главная цель – сохранить низкую стоимость. Цена Dacia Spring в Европе начинается с 17 000 евро. И даже за самый дорогой вариант просят менее 22 000 евро. Премьера модернизированного автомобиля, по инсайдерской информации, ожидается 21 февраля.

OBOZ.UA ранее показывал новый недорогой внедорожник Mitsubishi, который вызвал ажиотаж на рынке.