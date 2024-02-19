Новый недорогой внедорожник Mitsubishi вызвал ажиотаж на рынке спустя 12 лет

Новый внедорожник Mitsubishi L200 оказался недорогой моделью японского производителя. Автомобиль уже вызвал ажиотаж – триумфальное возвращение на рынок после 12-летнего отсутствия.

Как напоминает OBOZ.UA, новое поколение пикапа Mitsubishi L200 было официально рассекречено в 2023 году. Этот доступный внедорожник понравился практичным покупателям, которые ищут возможность удобно транспортировать грузы.

Повышенное внимание внедорожник привлек на домашнем японском рынке, где модель не продавали 12 лет. После старта предзаказов компания собрала 1300 заявок на машину. Хотя первоначальный план продаж – 200 экземпляров в месяц. При этом модель предлагают в топовых комплектациях с ценами от 33 000 долларов.

Пикап Mitsubishi переехал на новую рамную платформу и получил доработанный стиль, чтобы полностью соответствовать другим моделям компании. Платформа обеспечивает на 40% большую жесткость конструкции, а длина грузового отсека увеличилась до 820 мм.

Оснащение Mitsubishi L200 получилось достойным. Современные отделочные материалы, дисплей на щитке приборов, крупный монитор мультимедийной системы, круиз-контроль и система экстренного автоматического торможения.

Производитель предлагает один дизельный двигатель объемом 2,4 л в разных конфигурациях: мощностью 150, 184 и 204 л.с. В дополнение – механическая или автоматическая 6-ступенчатая КПП. Привод – полный.

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