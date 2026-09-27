Кому разрешен поворот? Тест для опытных водителей

Даже водители с многолетним стажем иногда ошибаются в ситуациях, когда движение регулирует светофор с дополнительными обозначениями. Особенно внимательными нужно быть при выполнении поворота, ведь значение имеет не только сигнал светофора, но и положение автомобиля на проезжей части.

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Проверьте, насколько хорошо вы помните правила дорожного движения и сможете ли правильно оценить ситуацию на изображении. Кому из водителей разрешен поворот направо?

Кому из водителей разрешен поворот направо?

Только водителю красного автомобиля. Только водителю желтого автомобиля. Обоим водителям разрешен поворот. Обоим водителям поворот направо запрещен.

Пояснение

Зеленая стрелка на табличке, установленной на уровне красного сигнала светофора, разрешает движение в указанном направлении при красном сигнале основной секции светофора. Однако воспользоваться таким разрешением для поворота направо можно только с крайней правой полосы движения.

В ситуации, изображённой на рисунке, именно красный автомобиль занимает крайнее правое положение. Жёлтый автомобиль находится левее, поэтому выполнить такой поворот направо он не может.

Итак, правильный ответ – №1: поворот направо разрешен только водителю красного автомобиля.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно было определить , кто из водителей нарушит правила, совершая поворот.

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