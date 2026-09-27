Кому разрешен поворот? Тест для опытных водителей
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Даже водители с многолетним стажем иногда ошибаются в ситуациях, когда движение регулирует светофор с дополнительными обозначениями. Особенно внимательными нужно быть при выполнении поворота, ведь значение имеет не только сигнал светофора, но и положение автомобиля на проезжей части.
Проверьте, насколько хорошо вы помните правила дорожного движения и сможете ли правильно оценить ситуацию на изображении. Кому из водителей разрешен поворот направо?
Кому из водителей разрешен поворот направо?
- Только водителю красного автомобиля.
- Только водителю желтого автомобиля.
- Обоим водителям разрешен поворот.
- Обоим водителям поворот направо запрещен.
Пояснение
Зеленая стрелка на табличке, установленной на уровне красного сигнала светофора, разрешает движение в указанном направлении при красном сигнале основной секции светофора. Однако воспользоваться таким разрешением для поворота направо можно только с крайней правой полосы движения.
В ситуации, изображённой на рисунке, именно красный автомобиль занимает крайнее правое положение. Жёлтый автомобиль находится левее, поэтому выполнить такой поворот направо он не может.
Итак, правильный ответ – №1: поворот направо разрешен только водителю красного автомобиля.
Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно было определить , кто из водителей нарушит правила, совершая поворот.
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