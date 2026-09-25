Могли даже не слышать: какие американские бренды авто вымерли

Американская автомобильная промышленность в XX веке объединяла десятки производителей, которые сегодня почти забыты. Некоторые из них просуществовали всего несколько лет, в то время как другие десятилетиями выпускали автомобили и оставили заметный след в истории. Среди них были производители роскошных машин, компактных моделей и даже электромобилей, созданных задолго до современного бума электротранспорта.

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В SlashGear рассказали об американских автомобильных брендах, которые когда-то были частью великой автомобильной истории, но впоследствии прекратили свое существование.

De Soto

Бренд De Soto основал Уолтер Крайслер в 1929 году, назвав его в честь испанского конкистадора Эрнандо де Сото. Первой моделью стал De Soto Six, который за первый год продался тиражом более 81 тысячи автомобилей, несмотря на начало Великой депрессии.

В последующие десятилетия марка выпускала модели Airflow, Firesweep, Fireflite и Firedome, а во время Второй мировой войны участвовала в производстве военной техники. Однако проблемы с качеством и конкуренция со стороны Ford, General Motors и самого Chrysler ослабили позиции компании, и в 1961 году с конвейера сошёл последний De Soto.

Pierce-Arrow

История Pierce-Arrow началась в Буффало, штат Нью-Йорк, еще до массового распространения автомобилей.

Компания изначально занималась производством металлических изделий и велосипедов, а в начале XX века начала экспериментировать с автомобилями, в частности с паровыми.

Со временем Pierce-Arrow превратился в престижного производителя дорогих автомобилей с мощными восьмицилиндровыми двигателями. Автомобили этой марки были символом высокого статуса, а один из них стал первым официальным автомобилем президента США. Однако Великая депрессия серьезно ударила по продажам, и в 1938 году компания прекратила существование.

Kaiser-Frazer Motors

Kaiser-Frazer возникла после Второй мировой войны, в 1945 году. Компания пыталась конкурировать с уже прочно закрепившимися на рынке американскими производителями и представила модели Kaiser и Frazer.

Предприятие выпускало семейные автомобили, в частности Traveler и Vagabond, но между партнерами возникли серьёзные разногласия относительно стратегии развития. Джозеф Фрейзер выступал за сокращение производства из-за усиления конкуренции, тогда как Генри Кайзер настаивал на его наращивании. В 1951 году Фрейзер покинул компанию, а к 1955 году бренд Kaiser исчез с автомобильного рынка.

American Motors Corporation

American Motors Corporation, или AMC, появилась в 1954 году в результате слияния компаний Nash-Kelvinator и Hudson Motor Car Company. Изначально компания сосредоточилась на производстве компактных автомобилей, которые оставались относительно недооцененным сегментом среди крупных американских производителей.

Впоследствии AMC выпускала автомобили различных классов и старалась соответствовать автомобильным тенденциям своего времени. Среди самых известных моделей были Rambler, Pacer, Gremlin и AMX. Компания пережила сложные 1970-е и 1980-е годы, но в 1988 году ее автомобильный бизнес окончательно перешёл под контроль Chrysler, после чего AMC как отдельный производитель прекратила своё существование.

Baker Motor Vehicle Company

Baker Motor Vehicle Company была одним из пионеров американского электромобилестроения. Инженер Уолтер Бейкер и его партнер Филипп Дорн создали электрический автомобиль еще в 1897 году, а уже в начале XX века компания серийно производила электромобили.

Машины Baker Electric имели конструкцию, которая больше напоминала экипаж, чем современный автомобиль. Компания также экспериментировала со скоростными электромобилями: ее модели Torpedo и Torpedo Kids использовали свинцово-кислотные аккумуляторы и развивали скорость около 160 км/ч. К 1915 году компания Baker прекратила производство автомобилей.

American Austin Car Company

American Austin появилась после того, как британский производитель Austin заключил соглашение о лицензионном производстве своих компактных автомобилей в США. Первые американские машины начали выпускать в 1930 году на заводе в Пенсильвании.

Автомобили были чрезвычайно маленькими по американским меркам того времени: колесная база составляла 75 дюймов, или около 191 см, а двигатель объемом 45,6 кубических дюймов развивал мощность 13 лошадиных сил. Несмотря на примерно 8 тысяч проданных машин в первый год, компания быстро столкнулась с конкуренцией и уже в 1932 году прекратила производство. Позже производитель возобновил работу под названием American Bantam, но в конечном итоге также исчез.

Hudson Motor Car Company

Hudson Motor Car Company была основана в Детройте в 1909 году при финансовой поддержке предпринимателя Джозефа Л. Хадсона. Уже в первый год компания продала около 4 тысяч автомобилей, а впоследствии существенно нарастила производство.

Одной из самых известных моделей стал Hudson Super Six с мощным шестицилиндровым двигателем. В 1929 году компания достигла пика, выпустив около 300 тысяч автомобилей. В 1954 году Hudson объединилась с Nash-Kelvinator, образовав AMC, в результате чего отдельный бренд Hudson постепенно исчез с рынка.

Studebaker

Studebaker – один из самых старых американских производителей в этом списке. Компания начала свою деятельность еще в 1852 году как кузнечная мастерская, а впоследствии прославилась производством крытых повозок, которые использовались, в частности, для освоения американского Запада.

В начале XX века компания Studebaker перешла к производству автомобилей, а во время Второй мировой войны занималась также военной продукцией и производством двигателей. В 1933 году компания объявила о банкротстве, но смогла продолжить работу. Окончательно Studebaker прекратила производство автомобилей в 1966 году после длительных финансовых трудностей и проблем с конкурентоспособностью.

Saturn

Saturn была создана General Motors в 1991 году как попытка конкурировать с популярными компактными автомобилями японских производителей. Бренд с самого начала задумывался как современный проект с уникальным подходом к производству и продаже автомобилей.

Одной из особенностей Saturn стали пластиковые кузовные панели, установленные на стальном каркасе. В модельном ряду появились седаны, универсалы, внедорожники Vue и спортивный автомобиль Sky. После финансового кризиса 2007-2009 годов и длительных проблем General Motors с рентабельностью бренд Saturn прекратил свою деятельность в 2010 году.

Packard

Packard появилась в Огайо в 1899 году, когда братья Джеймс Уорд и Уильям Дуд Паккард основали автомобильную компанию, которая впоследствии переехала в Детройт. Марка быстро завоевала репутацию производителя престижных и технически совершенных автомобилей.

В 1904 году гоночный Packard Grey Wolf преодолел отметку в 97 км/ч. В 1915 году компания представила знаменитый 12-цилиндровый двигатель Twin Six, а во время Второй мировой войны производила авиационные двигатели Merlin для истребителей P-51 Mustang.

После войны Packard столкнулась с жесткой конкуренцией на американском рынке и в 1953 году объединилась со Studebaker. Созданная компания Studebaker-Packard не смогла стабилизировать положение компании, и в 1958 году производство Packard окончательно прекратилось.

Почему исчезали американские автопроизводители

Истории этих компаний показывают, что исчезновение автомобильного бренда редко имеет только одну причину. Одни производители не выдерживали экономических кризисов, другие проигрывали ценовую и технологическую конкуренцию крупным концернам, а некоторые становились жертвами неудачных управленческих решений.

В то же время многие из этих марок оставили после себя технологические разработки и модели, которые стали частью истории американского автопрома. Некоторые из них выпускали электромобили еще более века назад, другие создавали мощные двигатели, роскошные автомобили или экспериментировали с новыми форматами машин.

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