Кому запрещено данное движение: тест по ПДД

Знание правил движения по полосе для маршрутного транспорта имеет решающее значение для обеспечения безопасности и избежания штрафов на городских дорогах. В представленной дорожной ситуации моделируется одновременное движение трех различных участников, каждый из которых совершает свой маневр.

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Разбор задачи от канала "По правилам" позволяет четко понять, в каких случаях другим транспортным средствам разрешается пересекать специальную разметку. Правильная оценка действий каждого водителя и велосипедиста покажет, кто на самом деле действует в рамках действующего законодательства.

Задание по ПДД

В данной задаче предлагается проанализировать ситуацию на участке дороги с участием трех участников движения: велосипедиста, а также водителей красного и зеленого автомобилей.

Велосипедист и красная машина движутся прямо, тогда как зеленая машина собирается совершить маневр для остановки с целью посадки пассажира. Необходимо определить, кто именно из них нарушает правила дорожного движения в описанной ситуации.

Варианты ответов

Для проверки знаний предлагаются следующие возможные варианты ответа:

Только велосипедист. Велосипедист и водитель красного автомобиля. Водители красного и зеленого автомобилей. Только водитель красной машины. Все нарушают. Никто не нарушает правила.

Разбор дорожной ситуации

При анализе схемы движения в первую очередь следует обратить внимание на дорожную разметку 1.27 и знак 5.11, которые обозначают выделенную полосу для маршрутных транспортных средств.

В соответствии с пунктом 17.1 ПДД, движение и остановка других транспортных средств на такой полосе запрещены, однако из этого правила есть исключения – они разрешены для такси и велосипедистов. Следовательно, велосипедист движется абсолютно законно, тогда как водитель красного автомобиля, едущий по этой полосе прямо, совершает нарушение.

Что касается зелёного автомобиля, пунктом 17.2 ПДД предусмотрено, что в местах, где полоса для маршрутного транспорта отделена прерывистой линией разметки, водителям разрешается заезжать на неё для высадки или посадки пассажиров у правого края проезжей части. Таким образом, маневр зеленого автомобиля полностью разрешен.

Ответ на тест по ПДД

Единственным нарушителем в этой ситуации является водитель красного автомобиля. Правильный вариант ответа – 4, то есть водитель красного автомобиля нарушает правила.

OBOZ.UA также предлагает тест по ПДД, в котором нужно определить, какая траектория разворота разрешена водителю.

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