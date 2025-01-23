Новый кроссовер Skoda в стиле недорогой модели показали в подробностях

Новый кроссовер Skoda Enyaq 2025 года рассекретили после модернизации. Долгожданный автомобиль выполнили в стиле недорогой модели Skoda Elroq. Машину показали в подробностях в сети.

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Ранее чешский автопроизводитель вывел новый Skoda Enyaq iV 2025 модельного года на дороги для ходовых испытаний, а теперь машина перестала быть секретом. Новый Skoda Enyaq после рестайлинга показывает Autogefühl.

Передняя часть новинке практически полностью досталась от младшего кроссовера Skoda Enyaq с глянцевой панелью и геометричной светотехникой. Заметны небольшие отличия в бампере. Также новый Enyaq получил другие диски и измененный декор.

Мощность моторов электрокара Skoda Enyaq iV 2025 года – 204, 286 и 340 л.с. Запас хода – до 596 км на одной зарядке. Базовый батарейный блок обеспечивает около 440 км запаса хода.

Цена кроссовера Skoda Enyaq 2025 года – от 44 000 евро. Младшая модель Skoda Elroq с похожей внешностью дешевле примерно на 15 000, хотя автомобиль компактнее.

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