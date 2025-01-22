Subaru готовит крутого соперника Toyota RAV4: появилось первое фото

Новый Subaru Forester 6 поколения уже присоединился к сегменту недорогих SUV и оказался сильным соперником Toyota RAV4. На очереди еще более крутая модификация модели, и такой кроссовер может вызвать настоящий ажиотаж на рынке.

Видео дня

Появилось первое фото Subaru Forester Wilderness 2026 модельного года. Об этом сообщает Carscoops. Автомобиль предыдущей генерации в таком исполнении был популярным. Фото пока плохого качества, но на кузове видны защитные элементы из темного пластика.

Новый Forester Wilderness 2026 модельного года, как ожидается, получит специальные покрышки для бездорожья, увеличенный дорожный просвет и набор аксессуаров. Ориентировочная цена – около 35 000 долларов.

Ранее гибридный Subaru Forester 6 поколения заметили в ходе испытаний на американских дорогах. Кроссовер Subaru Forester Hybrid появится к середине 2025 года. В основе конструкции – 2,5-литровый фирменный оппозитный ДВС и электромотор с батареей от Toyota.

Недавно кроссовер Forester 2025 года получил рейтинг 5 звезд в краш-тесте Euro NCAP. Защиту взрослых пассажиров оценили в 83%, детей – 89%. Безопасность пешеходов и велосипедистов оценили на 86%, а работу электронных ассистентов – 72%.

OBOZ.UA рассказывал ранее про новый недорогой кроссовер Hyundai.