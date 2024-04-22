Новый бюджетный кроссовер Renault размером с "Дастер" показали до премьеры

Новый кроссовер Renault 4 – долгожданный бюджетный электромобиль от французской компании. Автомобиль размером с "Рено Дастер" готовят к дебюту, а сейчас перспективную модель показали в сети до премьеры.

О машине напоминает Carscoops. Художники издания подготовили довольно точные изображения дизайна Renault 4, которые основаны на официальной информации, утечках и концептах, которые непосредственно автопроизводитель показывал общественности.

Скорее всего, в 2025 году Renault 4 отправится в производство практически в таком же виде. Силуэт модели отсылает к знаменитому классическому хэтчбеку Renault 4L 60-х годов ХХ столетия.

Спереди – лаконичная глянцевая панель черного цвета и аккуратные фары. Также, вероятно, дешевый электромобиль получит неокрашенные пластиковые детали на бамперах, которые подчеркнут его внедорожный характер. Но это будет все же компактный городской кроссовер с длиной кузова 4,2 м.

Точных характеристик пока нет. Но компания ранее намекала на запас хода около 400 км. Также в линейке планируется фургон в роли легкого коммерческого автомобиля.

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