Toyota сообщила подробности о новой дешевой Camry: цены и фото

Новая Toyota Camry 2024 года представлена официально, а теперь производитель сообщил интересные подробности о модели. Это один из дешевых седанов бизнес-класса с довольно эффектным дизайном.

Знаменитую японскую модель предлагают с экономичной силовой установкой. На глобальном рынке будет доступен только гибрид Toyota Camry XV80. По информации Motor1, в компании так сделали специально.

Главный инженер проекта Марк ДеДжонг (Mark DeJongh) сообщил, что гибридную силовую установку THS 5 (пятое поколение) удалось довести до совершенства. По его мнению, гибридизация – естественный процесс. И компания разработала эффективный экономичный вариант.

В США за новую модель будут просить минимум 29 495 долларов. Для глобального рынка модель дебютировала в гибридном исполнении на базе 2,5-литрового бензинового мотора. В переднеприводном варианте мощность составляет 228 л.с., с полноприводной трансмиссией – 235 л.с.

Но еще раньше объявили цену Toyota Camry XV80 для Китайского рынка – 23 900 долларов. Традиционно, в КНР машины всегда дешевле из-за низкой стоимости труда, качества материалов и оснащения. Вдобавок там доступен маломощный бензиновый мотор.

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