Мощный соперник Renault Duster от Hyundai дебютировал на фото

Новый бюджетный кроссовер Hyundai Creta N Line 2024 года с довольно мощным двигателем составит конкуренцию Renault Duster. Среди преимуществ модели – низкая цена, современное оснащение и яркий дизайн. На первых фото показали эту машину в сети до премьеры.

Детали сообщает Autocar. Фото Hyundai Creta N Line уже попали в сеть до официальной премьеры. Дешевый кроссовер показали в стильной спортивной модификации. Уже стартовали предзаказы на модель.

Внешность выполнили в стиле современного Hyundai Tucson с интегрированными фарами и Santa Fe с его "квадратной" стилистикой. Появились бамперы с крупными воздухозаборниками, яркие цветовые акценты в декоре и особые 18-дюймовые колесные диски.

Уже известны детали оснащения Hyundai Creta 2024: двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, встроенный видеорегистратор, вентиляция кресел, панорамная крыша и прочие мелочи.

Цена Hyundai Creta 2024 года в стандартном исполнении с мотором на 115 л.с. – от 13 000 долларов. Но версия N Line получила двигатель на 160 л.с. и, скорее всего, будет дороже 20 000 долларов.

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