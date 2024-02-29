Новый самый доступный кроссовер Opel показали на первых фото

Opel Mokka – самый доступный кроссовер в современной линейке немецкого бренда. Модель делит технические компоненты с Peugeot, Citroen, Jeep и Alfa Romeo. Но кроссовер Opel выглядит по-своему уникально. На фото впервые показали модернизированный вариант.

Об этом сообщает Carscoops. Новый Opel Mokka 2024 готовят к премьере, которая, скорее всего, состоится до конца года. До тех пор производитель тестирует новинку на дорогах, где машину поймали впервые.

Традиционно те части кузова, которые претерпели основные изменения, прикрыты пестрой пленкой. Новый дизайн из-за этого рассмотреть нельзя, но похоже, что Mokka 2024 года сохранит знакомую внешность и получит модернизированные бамперы.

В линейке останутся электромобиль Opel Mokka мощностью 156 сил с запасом хода 406 км и гибридная модификация с 134-сильной силовой установкой. Однако этой премьерой производитель в ближайшее время не ограничится.

Новый кроссовер Opel Frontera 2025 модельного года – еще одна долгожданная новинка. Модель получит электрические и гибридные модификации с похожими характеристиками, а дизайн выполнят в брутальной стилистике.

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