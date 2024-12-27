'Я не понимаю как': промоутер Фьюри наехал на судей реванша с Усиком, назвав Тайсона победителем

Промоутер Фрэнк Уоррен не изменил своего мнения о том, что его клиент Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) одержал победу над Александром Усиком (23-0, 14 КО) в реванше. Глава компании Queensberry Promotions отметил, что после просмотра поединка во второй раз пришел к более близкому результату, чем ему казалось до этого.

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Такое мнение Уоррен выразил в интервью YouTube-каналу BoxNation, информирует портал secondsout.com. Промоутер Фьюри возмутился, что его клиенту практически не отдали раундов во втором половине боя, что и привело к новому поражению Тайсона от украинского суперчемпиона.

"Я все еще считаю, что Тайсон победил. Думаю, это было гораздо ближе, чем мне показалось сначала, но я все еще думаю, что он победил. Я посмотрел бой еще раз, я занимаюсь боксом уже 47 лет и был наставником бог знает скольких чемпионов в свое время, я не понимаю, как один из судей не отдал Тайсону ни один из последних семи раундов. Это был близкий бой, как и первый. Я думал, что Тайсон нокаутирует Усика на этот раз, но этого не произошло", – сказал Уоррен.

Напомним, что бой Усик – Фьюри 2 завершился победой украинского боксеру единогласным решением со счетом 116-112 трижды. Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект. Это вызвало ярость у Тайсона, который назвал себя сильнейшим с разницей минимум в три раунда. После боя он был "дисквалифицирован".

Свою версию по раундам дал экс-чемпион Энтони Джошуа. А легендарный Леннокс Льюис признался, что поединок его не впечатлил.

Кроме того, промоутер Эдди Хирн оспорил счет реванша Усика и Фьюри. В свою очередь британские СМИ узнали, что говорили Тайсону перед 12-м раундом боя.

В то же время была опубликована впечатляющая статистика ударов соперников в бою. А на фото было показано, как выглядит лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов от Усика.

После победы украинский боксер определился со своим следующим соперником, а также сделал признание о реванше с Тайсоном.

Также на камеру попала реакция Пэрис Фьюри, когда Александр был объявлен победителем реванша с Тайсоном. Кроме того, бой обнаружили в известном мультфильме. А в России начали распространять фейковые слова британца о Владимире Зеленском. Украинца же отстранили от бокса.

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео того, что Тайсон Фьюри написал на флаге Украины после поражения Александру Усику в реванше. Кроме того, нашего боксера назвали лучшим супертяжем ХХІ века.

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