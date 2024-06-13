'Я достиг всего в боксе': Фьюри прервал молчание после поражения от Усика. Видео

Бывший чемпион мира в супертяжелого веса Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) пообещал побить Александра Усика (22-0, 14 КО) в реванше и вернуться на трон королевского дивизиона. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, вернулся к тренажерный зал после поражения от украинца 18 мая.

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Соответствующее видео Фьюри опубликовал на своей странице в социальной сети instagram. Британский боксер показал работу на груше, а также отметил, что для него стало самым большим вызовом в карьере закрыть поражение от Усика, так как он еще никогда не сталкивался с неудачей в ринге.

"Как видите. я снова в зале. Я достиг всего в боксе – титулов рекордов, много чего. Но я никогда не проходил через поражения. 21 декабря в центре Королевства король вернется на трон и станет абсолютным чемпионом мира! Александр Усик, я иду за тобой! Будь готов к Цыганскому королю! Я знаю, что должен делать, Я увидел свои недостатки. Я пройду этот путь к искуплению. 21 декабря станет мои днем. Я иду за абсолютным чемпионством!" – сказал Фьюри.

Ранее Тайсон угодил в пьяный скандал, чем всполошил свой лагерь. В росСМИ назвали причиной выходки британца то, что Усик довел его до депрессии.

Кроме того, Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Также украинец назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

В Саудовской Аравии уже официально огласили дату второго боя Усика и Фьюри. Были названы гонорары реванша боксеров. Ожидается, что в повторном бое изменят правила бокса.

До этого новозеландский супертяж Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) развеял главный миф о слабости украинца. А россиянин Олег Тактаров назвал результаты поединков Александра и Тайсона сфабрикованными.

Промоутер Боб Арум отметил, что не считает украинца сильнейшим боксером в мире. Также с реваншем Усика и Фьюри возник неожиданный поворот. Это случилось после того, как хорват Филипп Хргович (17-1, 14 КО) проиграл британцу Даниелю Дюбуа (21-2, 20 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация бокса (IBF) сделала новое заявление по вопросу лишения украинского боксера титула абсолютного чемпиона мира.

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