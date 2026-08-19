"Это ужасно раздражало". Актер Роман Луцкий объяснил, почему не согласился говорить на украинском в картине "Параджанов"

Народный артист Украины Роман Луцкий рассказал о языковой дилемме, возникшей во время работы над фильмом "Параджанов". Актеру предлагали говорить в картине на украинском языке, однако он отказался от этой идеи.

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По словам Луцкого, его раздражала распространенная в кино практика, когда украинский язык использовали для одних персонажей, а русский – для других. В интервью OBOZ.UA актер признался, что "Параджанов" стал единственным фильмом в его карьере, где он снимался на русском языке.

На этапе отбора режиссер Елена Фетисова предложила ему говорить на украинском, но Луцкий попросил время на раздумье и в итоге не согласился. "Меня всегда выводили из себя фильмы, где украинцы и россияне говорили на разных языках. Потому что, как правило, если персонаж говорит на украинском, то он обязательно какой-то хитрый, простодушный. А на русском – образованные, интеллигентные, главные герои. Меня это всегда ужасно раздражало. Поэтому я не хотел этой языковой мешанины. Если уж все говорят по-русски – пусть все говорят по-русски", – пояснил актер.

Луцкий также рассказал, что на его решение повлияла сама история фильма. В картине есть эпизоды, связанные со съемками "Теней забытых предков", в частности творческими спорами между Сергеем Параджановым и Юрием Ильенко, которого играл Луцкий.

"И я представил: мой герой говорит на украинском, Параджанов – на русском, они спорят по поводу одной сцены, а потом мой персонаж в конце концов признает: "Да, ты был прав". У меня от самой этой картинки возникало какое-то отторжение. Тем более было очевидно, что Ильенко владел русским языком – он учился, некоторое время жил в Москве. И я до сих пор считаю, что поступил тогда правильно", – отметил Луцкий.

Ранее OBOZ.UA писал, что народная артистка Украины Нина Набока вспомнила, как в России вытирали ноги об украинских звезд: "Это было очень унизительно".

Полное интервью с Романом Луцким читайте на OBOZ.UA здесь.

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