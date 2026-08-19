Наблюдаем оживление политической жизни. Это хорошо или плохо?

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Набросал на скорую руку с головы критерии, 7 штук. Если по этим семи параметрам мы увидим перспективу улучшения – значит, хорошо.

Конечно, все критерии относятся исключительно к сфере сопротивления российской агрессии.

1. Нам необходимо в войне на истощение добиваться максимально выгодного соотношения потерь. Это должна быть многократно озвученная цель, цель публичная и непубличная, критерий успешности всех операций на всех уровнях, начиная с тактического, критерий успешности всех реформ, маленьких и больших.

2. Справедливое распределение бремени военной службы среди граждан. Способна ли та или иная команда решить проблему укомплектования воинских частей личным составом, обеспечения замены тех, кто служит уже по 5 лет, теми, кто не служил ни дня?

3. Обеспечение правопорядка в армии. И в демократических, и в тоталитарных странах – в армиях существует то, чего нет у нас: система военной юстиции. Это, в основном, независимая вертикаль управления, которая следит за законностью в армии, соблюдением прав военнослужащих и имеет возможность быстро и компетентно реагировать на нарушения, оперативно устранять их с минимальными затратами.

4. Кадровая реформа в армии. В настоящее время управленческие штаты в ВСУ раздуты, на высоких должностях слишком много лиц с длительным стажем службы, но низкой компетентностью в условиях современной высокотехнологичной войны. Поэтому, по сути, воюют низовые группы энтузиастов полулегальными способами, а верхушка делает вид, что руководит, хотя на самом деле скорее тормозит. Это нужно менять.

5. Обеспечение. Необходимо обратить внимание на то, какой процент РЕАЛЬНО РАБОТАЮЩЕГО вооружения, оборудования и техники обеспечивается государством, а не волонтерами. Не знаю, проводились ли такие исследования, но цифры будут довольно интересными – окажется, что война в гораздо большей степени является народной, чем это представляют себе чиновники. Пикапы, квадроциклы, компьютеры, бытовые предметы – а есть ли там вообще где-то Минобороны? По состоянию на 5-й год войны?

6. Каждую зиму мы видим, что к зиме мы готовы не в полной мере. Необходимо обеспечить наличие аварийных (альтернативных) источников тепла и электричества. Перечень прозрачных показателей, насколько мы готовы к зимним обстрелам, придумать несложно, контролировать – тоже.

7. Далее, мы постоянно сталкиваемся с логистическими кризисами на границах. Блокировка моря, Польша, разрушенные мосты и переправы. Например, к нынешней блокаде южных портов мы готовились не так быстро, как хотелось бы. Критерий – насколько управленцы успешно достраивают новые транспортные коридоры и укрепляют существующие.

Эти 7 критериев можно держать в голове и оценивать, способствует ли нынешняя политическая конкуренция их решению или нет. Вся остальная повестка дня, на мой взгляд, – мусор и туман в головах людей, далеких от реальности.