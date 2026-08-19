Рада назначила Хмару министром обороны Украины: результаты голосования и биография

Депутаты Верховной Рады Украины поддержали назначение Евгения Хмары новым министром обороны, который после роспуска предыдущего правительства возглавлял оборонное ведомство в качестве исполняющего обязанности министра. Решение поддержали 312 народных избранников

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Предложение о назначении Хмары главой Минобороны накануне внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский. OBOZ.UA напоминает, что известно о новом главе Минобороны.

Голосование и реакция Зеленского

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал кандидатуру Хмары. После этого 312 народных избранников поддержали его кандидатуру на должность министра обороны. Двое парламентарием проголосовали против, еще 20 – не голосовали.

Президент поблагодарил народных депутатов за поддержку Евгения Хмары на должность министра обороны Украины. Также он рассказал, что задачи для министра определены абсолютно четко: нужно больше сил для Украины.

Что предшествовало

После отставки уже бывшей премьер-министр Юлии Свириденко и расформирования возглавляемого ею Кабинета министров парламент назначил новых руководителей почти всех министерств – за исключением МОУ и МИД.

Оборонное ведомство в статусе и.о. возглавлял Евгений Хмара, который до этого в таком же статусе руководил Службой безопасности Украины после отставки ее главы Василия Малюка.

Накануне, 18 августа, Зеленский внес в парламент представление о назначении Евгения Хмары министром обороны Украины. Это произошло на фоне продолжающихся акций с требованием восстановления в должности бывшего министра обороны Михаила Федорова.

Согласно действующему законодательству, министром обороны может быть только гражданское лицо. Поэтому Евгению Хмаре придётся уволиться со службы.

Что известно о Евгении Хмаре

Евгений Хмара – профессиональный военный и спецназовец. С 2011 года служил в Центре специальных операций "А" СБУ, а в 2023 году возглавил его. Летом того же года получил воинское звание бригадного генерала, а через год стал генерал-майором.

Хмара принимал участие в операциях по освобождению Киевской и Донецкой областей.

Он лично руководил спецоперацией по деоккупации острова Змеиный, сыграл значительную роль в операции "Паутина" и организации системных ударов дронами по объектам в глубоком тылу РФ.

За службу и участие в боевых и специальных операциях Евгений Хмара награжден:

Знаком отличия Президента Украины "За участие в антитеррористической операции" (2016).

Медалью "За военную службу Украине" (2019).

Орденом "За мужество" III степени (2023).

Орденом Богдана Хмельницкого III степени (2023), II степени (2024), I степени (2024).

Наградой Президента Украины "Крест боевых заслуг" (2025).

За время его руководства ЦСО "А" уничтожило российской техники на сумму более 5,5 млрд долларов (в том числе — более 1800 танков).

Хмара стал временным главой СБУ с 5 января 2026 года, когда эту должность покинул бывший глава Службы Василий Малюк.

А с 17 июля он в статусе и.о. возглавил Министерство обороны после отставки Михаила Федорова. С соответствующим предложением за день до этого выступил Зеленский, а на следующий день его поддержал новый Кабмин.

С 20 июля Хмара также занимал должность заместителя министра обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 августа Зеленский внес представления о назначении министров иностранных дел и обороны.

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