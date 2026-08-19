Президент Владимир Зеленский "посеял ветер и пожнет бурю" в полном библейском смысле, но и бывший министр обороны следует этому сценарию. И он обречен на провал для всех.

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Затянувшаяся война на истощение – это вызов для государства и общества, но почему-то нынешние лидеры живут в политическом режиме мирного времени, не осознавая даже в воображении цену своей ошибки. Михаил Федоров называет себя визионером и постоянно говорит о стратегиях, миссии и картинках будущего, но без конкретных действий эти слова не лечат и не создают добавленной стоимости.

Владимир Зеленский как-то еще в эпоху открытых пресс-конференций заявлял, что все так стремительно развивается, что у него нет времени на стратегию. И своими действиями уже два июля подряд он это доказывает. Политический кризис очевиден, и если не искать компромисса, то все стороны пойдут на эскалацию. У обоих есть значительные ресурсы, недоступные конкурентам. Чего только стоит тот факт, что Михаил Федоров – настоящий инсайдер команды Зеленского, поэтому знает все об ошибках и злоупотреблениях в ней, но и политически должен разделять ответственность за это. Связь с Илоном Маском, хорошая ориентация в политических технологиях, готовность вкладывать в его кампанию достаточно большие ресурсы, что является рациональным для части оборонного сектора и не только, активная поддержка улицы и наличие неформальной команды, которая на первый взгляд может оказаться больше, чем у президента. Ведь президентские ряды сильно поредели, а чиновники и бюрократы уходят или саботируют сразу после потери лидером авторитета.

Зато Владимир Зеленский обладает колоссальными силовыми и финансовыми ресурсами, легитимной оценкой общества, хотя и с нюансами, рейтинг, который до сих пор выше, чем его же показатели в январе-феврале 2022 года, узнаваемость во всем мире и политический капитал, накопленный в первые годы после полномасштабного вторжения, абсолютная лояльность парламента и правительства. Ну и криворожский характер. Кто знает, тот поймёт.

У обоих масса уязвимостей. Но ОБА НИЧЕГО не делали конкретно по подготовке системы безопасности к самым сложным и важнейшим для страны выборам в истории Украины. Я не буду снова описывать деятельность рабочей группы в парламенте по подготовке законодательства о таких послевоенных выборах, без которого нет никаких шансов двигаться дальше к восстановлению необходимой инфраструктуры. Оно готово на 65%, но группа застряла, когда в апреле остановился переговорный процесс. Когда мы приглашали от Минобороны хотя бы заместителей Михаила Федорова на диалог об избирательных правах военнослужащих, получили молчаливый отказ, поскольку это не входит в приоритеты. А без участия Минобороны создание специальных избирательных участков или обеспечение эффективных механизмов для реализации активного и пассивного избирательного права невозможно, и на политическом уровне этот вопрос игнорировался. У нас 50% граждан проживают не по адресу регистрации (29% в Украине + 20% за рубежом), и Государственный реестр избирателей остро нуждается в креативном подходе в процессе верификации данных, мобилизации граждан к активной регистрации и проверке своих данных, изменения избирательного адреса, и здесь важную просветительскую роль должно было бы сыграть Минцифры, которое избиратели считают ключевым инструментом. Но и это не входило в приоритеты. У нас в Киеве одно укрытие построено за 5 лет гражданской защиты. Поэтому у нас есть шанс проводить голосование в подвалах или в "Дії" (что означает – под полным контролем Президента на данный момент). Хотим ли мы голосовать так, чтобы было страшно прийти на избирательный участок, или чтобы государство знало содержание тайного голосования? Наверное, нет. Ну и снова напоминаю, что выборы – это политическая борьба и множество организационных мероприятий, а не сам день голосования. День голосования не имеет значения, если все остальные этапы были неконкурентными, голоса избирателей продавались и покупались, коммуникация и агитация были ограничены ресурсами, а россияне играли на наших умах, как на рояле, посредством когнитивной войны и незащищенного информационного поля.

У меня сотни сценариев и действий, которые россияне могут использовать, чтобы делегитимизировать начавшийся избирательный процесс или полностью остановить его в ходе кампании или в день голосования. И это будет коллапс и руина. Я согласна с Михаилом Федоровым в том, что россияне не должны решать, когда нам проводить выборы, ведь если бы они могли, то выборы состоялись бы давно. Можно привести заявления и различные пункты мирных планов, и Минские протоколы, ведь все это уже было. Но я категорически против того, чтобы выборы состоялись из-за политических интересов, без учета реального состояния инфраструктуры, анализа рисков и НАДЛЕЖАЩЕЙ их подготовки.

Первые выборы, которые были пропущены, – парламентские. И первыми после войны тоже должны состояться парламентские выборы, чтобы спокойно выйти из войны, обеспечить плавную смену власти, создать конкурентную среду в органе власти, предназначенном в основном для мирного времени, сформировать правительство в соответствии с программами действий, а не перестановками стульев в кабинетах и обесцениванием хороших и действенных бюрократов как таковых.

Что технически необходимо сделать:

Специальный закон + 5 других законодательных актов, которые должны быть изменены или скорректированы (УК, КоАП, Закон "О реестре избирателей", Закон "О ЦИК", специальный закон о невозможности проведения выборов на отдельных территориях и т. д.);

Обновление данных ГРС, активная регистрация избирателей, достаточное время для информационно-просветительских мероприятий;

Полный пересмотр полномочий правоохранительных органов в части предотвращения, реагирования и расследования таких факторов, которые будут представлять опасность и масштабироваться за счет российских средств и нашей глупости: террористические угрозы, политическое насилие, киберугрозы, использование криптовалюты на выборах и т. д.;

Геополитическая работа по организации выборов в зарубежном избирательном округе, требующая значительных инвестиций и дипломатических усилий;

План передачи власти от военной к гражданской системе управления и т. д.;

Ресурсы – очень много ресурсов – и подготовка людей к процессу соорганизации;

Доукомплектование состава ЦИК (есть вакантные должности) и внесение изменений в закон о продлении срока полномочий до окончания первых послевоенных выборов.

Нам также стратегически нужен действенный Конституционный Суд Украины, ведь ситуация на грани, и здесь тоже предстоит проделать большую кадровую работу. Каждый вопрос, касающийся конституционности решений в отношении конституционных прав, должен иметь шанс получить оценку и решение через этот механизм. Но кому это все нужно? Лучше о выборах вспоминать, когда у Президента рейтинг вырос, или кто-то не видит другого выхода из ситуации.

Выборы во время войны не будут полностью демократичными, и мы за это заплатим высокую цену.

Но и Президент думает о них именно во время войны, и бывший министр Федоров. Есть что-то общее.