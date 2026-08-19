Звезда фильма "Оппенгеймер" взял паузу на пике карьеры и выдал всю грязную правду о работе в Голливуде: пост пришлось удалить

Звезда фильмов "Оппенгеймер" и "Супергерл" Дэвид Крумгольц объявил о "бессрочном перерыве" в актерской карьере после 34 лет работы в Голливуде. 48-летний артист признался, что его окончательно измотала индустрия, а особенно необходимость постоянно продвигать себя в соцсетях ради ролей и заработка.

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Этот откровенный пост, который актер опубликовал в Threads, он впоследствии удалил, сообщает People. Крумгольц отметил, что годами боялся поставить карьеру на паузу, поскольку переживал, что останется без денег.

"Я, так сказать, недавно приостановил свою актерскую карьеру. Это то, чего я боялся сделать уже много лет. В частности, я боялся, что обанкрочусь и не смогу смириться с тем, что больше не буду работать в этой сфере", – написал артист.

По словам Крумгольца, после того как он отправил "решающее письмо", его накрыла неожиданная волна облегчения.

"Не знаю, чем вместо этого буду зарабатывать деньги и как именно буду это делать, но я только что избавился от огромного груза, вес которого я действительно не осознавал, пока он не исчез. Я был разочарован, обессилен, измотан", – признался актер.

Впоследствии он пояснил, что не разочаровался в самой профессии актера. Наоборот, Крумгольц по-прежнему любит свою профессию, однако больше не видит смысла в том, как сегодня устроен шоу-бизнес в Голливуде.

"Я наслаждался каждой минутой, когда работал над собой. Мне нравилось это внимание. Было время, когда конкуренция и сосредоточенность на себе действительно помогали мне в моих стремлениях. Это время прошло. К моему огромному удивлению", – заявил он.

Актер также отметил, что в последний год буквально боролся за работу. По его словам, ему предлагали роли, которые позволяли бы работодателям использовать его талант и репутацию, но платить за это значительно меньше.

"Искусство, которое эксплуатирует людей, – это не искусство. А художники заслуживают справедливую долю вознаграждения за работу, которая помогает их работодателям получать прибыль", – подчеркнул Крумгольц.

В частности, актер раскритиковал новые условия работы в Голливуде. По его словам, теперь недостаточно быть хорошим актером – необходимо еще и иметь узнаваемый образ в соцсетях.

Крумгольц рассказал, что его просили "продвигать" себя, собирать лайки и подписчиков, чтобы получать приглашения на фан-конвенции, рекламные интеграции и даже иметь больше шансов на новые роли.

"Меня, как и многих талантливых людей, не только актеров, массово понижают в статусе. Представьте, что вы добиваетесь успехов в карьере на протяжении 34 лет, только для того, чтобы за это вас резко понизили", – возмутился актёр.

Он добавил, что больше не хочет постоянно думать о собственной внешности, популярности и цифровом рейтинге.

В то же время актер поспешил успокоить поклонников: навсегда уходить из профессии он не собирается. По словам Крумгольца, речь идет именно о неопределенной паузе и попытке понять, чего он хочет от жизни дальше.

Интересно, что во время перерыва в карьере Крумгольц рассматривает возможность работать с детьми. На вопрос поклонника, чем он будет заниматься вместо актерской деятельности, артист ответил, что хотел бы вдохновлять школьников с помощью мотивационных выступлений.

Несмотря на громкое заявление, карьера Крумгольца еще не завершилась. У актера сейчас есть несколько проектов, которые уже находятся в работе. Среди них – спортивная драма "Мистер Ненужный: История Джона Таггла" и инди-драма "Улов пули".

Справка. Дэвид Крумгольц начал актерскую карьеру еще в детстве. Он сыграл Бернарда в фильмах "Санта-Клаус", Чарли Эпса в сериале "4исла", а также появлялся в картинах "10 причин моей ненависти", "Мексиканец" и "Рэй".

В 2023 году Крумгольц сыграл физика Исидора Раби в фильме Кристофера Нолана "Оппенгеймер", а в 2026 году предстал перед зрителями в роли Зор-Эла в супергеройском фильме "Супергерл".

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