УкраїнськаУКР
русскийРУС

Звезда фильма "Оппенгеймер" взял паузу на пике карьеры и выдал всю грязную правду о работе в Голливуде: пост пришлось удалить

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
4 минуты
108
Звезда фильма 'Оппенгеймер' взял паузу на пике карьеры и рассказал всю правду о работе в Голливуде
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Звезда фильмов "Оппенгеймер" и "Супергерл" Дэвид Крумгольц объявил о "бессрочном перерыве" в актерской карьере после 34 лет работы в Голливуде. 48-летний артист признался, что его окончательно измотала индустрия, а особенно необходимость постоянно продвигать себя в соцсетях ради ролей и заработка.

Этот откровенный пост, который актер опубликовал в Threads, он впоследствии удалил, сообщает People. Крумгольц отметил, что годами боялся поставить карьеру на паузу, поскольку переживал, что останется без денег.

Крумгольц отметил, что годами боялся поставить карьеру на паузу

"Я, так сказать, недавно приостановил свою актерскую карьеру. Это то, чего я боялся сделать уже много лет. В частности, я боялся, что обанкрочусь и не смогу смириться с тем, что больше не буду работать в этой сфере", – написал артист.

По словам Крумгольца, после того как он отправил "решающее письмо", его накрыла неожиданная волна облегчения.

"Не знаю, чем вместо этого буду зарабатывать деньги и как именно буду это делать, но я только что избавился от огромного груза, вес которого я действительно не осознавал, пока он не исчез. Я был разочарован, обессилен, измотан", – признался актер.

Впоследствии он пояснил, что не разочаровался в самой профессии актера. Наоборот, Крумгольц по-прежнему любит свою профессию, однако больше не видит смысла в том, как сегодня устроен шоу-бизнес в Голливуде.

Он пояснил, что не разочаровался в самом актерском ремесле

"Я наслаждался каждой минутой, когда работал над собой. Мне нравилось это внимание. Было время, когда конкуренция и сосредоточенность на себе действительно помогали мне в моих стремлениях. Это время прошло. К моему огромному удивлению", – заявил он.

Актер также отметил, что в последний год буквально боролся за работу. По его словам, ему предлагали роли, которые позволяли бы работодателям использовать его талант и репутацию, но платить за это значительно меньше.

"Искусство, которое эксплуатирует людей, – это не искусство. А художники заслуживают справедливую долю вознаграждения за работу, которая помогает их работодателям получать прибыль", – подчеркнул Крумгольц.

В частности, актер раскритиковал новые условия работы в Голливуде. По его словам, теперь недостаточно быть хорошим актером – необходимо еще и иметь узнаваемый образ в соцсетях.

По его словам, теперь недостаточно быть хорошим актёром

Крумгольц рассказал, что его просили "продвигать" себя, собирать лайки и подписчиков, чтобы получать приглашения на фан-конвенции, рекламные интеграции и даже иметь больше шансов на новые роли.

"Меня, как и многих талантливых людей, не только актеров, массово понижают в статусе. Представьте, что вы добиваетесь успехов в карьере на протяжении 34 лет, только для того, чтобы за это вас резко понизили", – возмутился актёр.

Он добавил, что больше не хочет постоянно думать о собственной внешности, популярности и цифровом рейтинге.

В то же время актер поспешил успокоить поклонников: навсегда уходить из профессии он не собирается. По словам Крумгольца, речь идет именно о неопределенной паузе и попытке понять, чего он хочет от жизни дальше.

Он не собирается навсегда покидать профессию

Интересно, что во время перерыва в карьере Крумгольц рассматривает возможность работать с детьми. На вопрос поклонника, чем он будет заниматься вместо актерской деятельности, артист ответил, что хотел бы вдохновлять школьников с помощью мотивационных выступлений.

Несмотря на громкое заявление, карьера Крумгольца еще не завершилась. У актера сейчас есть несколько проектов, которые уже находятся в работе. Среди них – спортивная драма "Мистер Ненужный: История Джона Таггла" и инди-драма "Улов пули".

Справка. Дэвид Крумгольц начал актерскую карьеру еще в детстве. Он сыграл Бернарда в фильмах "Санта-Клаус", Чарли Эпса в сериале "4исла", а также появлялся в картинах "10 причин моей ненависти", "Мексиканец" и "Рэй".

В 2023 году Крумгольц сыграл физика Исидора Раби в фильме Кристофера Нолана "Оппенгеймер", а в 2026 году предстал перед зрителями в роли Зор-Эла в супергеройском фильме "Супергерл".

Дэвид Крумгольц начал актерскую карьеру еще в детстве

Ранее OBOZ.UA писал о гонораре, который сделал Роберта Дауни-младшего самым дорогим актером Голливуда. Он обогнал даже Тома Круза.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

звездыГолливуд
Редакционная политика