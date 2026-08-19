В Украину из российского плена вернулись 103 украинских военнослужащих: Зеленский рассказал об обмене. Фото

В среду, 19 августа, Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Домой вернулись 103 военнослужащих, самому старшему из них – 59 лет, самому младшему – 26 лет.

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Среди них – защитники из Вооружённых сил, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

103 украинских защитника наконец-то дома

"Сегодня 103 украинских воина возвращаются домой из российского плена", – написал глава государства.

Президент сообщил, что среди освобожденных из плена есть защитники, которые воевали на Мариупольском, Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Днепровском и Сумском направлениях.

"Благодарю всех наших воинов, которые пополняют обменный фонд для Украины и своей смелостью обеспечивают возможность возвращать украинцев и украинок домой. Благодарен команде, которая ежедневно работает над освобождением наших людей", – подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер заверил, что государство не забывает о гражданах, которые до сих пор находятся в российском плену. По его словам, работа над их освобождением и возвращением домой продолжается.

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, вернуть военных домой удалось при содействии украинских государственных органов, входящих в состав Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Омбудсман добавил, что 99% освобожденных из плена составляют военнослужащие рядового и сержантского состава. Самому молодому защитнику – 26 лет, а самому старшему – 59 лет. Среди них есть двое военных, которые буквально накануне отпраздновали дни рождения. Также домой вернулись защитники с тяжелыми ранениями и серьезными заболеваниями.

"В то же время я хочу здесь подчеркнуть, что хорошо понимаю: за каждым украинцем – пленным или пропавшим без вести – стоит семья, которая ждет. И, в частности, по поводу нескольких вернувшихся защитников сегодня мы были на связи с их родными и помогали в решении ряда вопросов. Я и впредь считаю эту коммуникацию и поддержку семей ключевой частью своей работы. И мы продолжаем делать все возможное, чтобы найти каждого пропавшего без вести и вернуть каждого пленного домой. Всего с 24 февраля 2022 года в Украину уже вернулись 9 716 украинцев", – подчеркнул Лубинец.

Освобожденных бойцов на родной земле встречал начальник ГУР МО Украины, председатель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными генерал-лейтенант Олег Иващенко.

"Переговорный процесс сложный, но мы используем все механизмы, чтобы каждый раз возвращать как можно больше наших пленников из российского плена, в частности тяжелобольных, раненых, тех, кто находится в плену с 2022 года. Сегодня мы добились важного результата первого этапа обмена. В этом процессе содействуют иностранные государства, и Украина благодарна за все усилия. Продолжаемработать, чтобы вернуть из плена всех украинцев", – отметил Иващенко.

ОАЭ выступили важным посредником в организации обмена

О том, что между Украиной и Россией состоялся обмен военнопленными по формуле "103 на 103", ранее сообщали и российские СМИ со ссылкой на минобороны страны-агрессора.

Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, якобы находятся на территории Беларуси, а важную роль в организации обмена сыграли Объединенные Арабские Эмираты, выступившие посредником в переговорах.

Напомним, последний обмен пленными состоялся 26 июня, тогда из российского плена были освобождены 160 украинских защитников. Домой вернулись военнослужащие ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, нацгвардейцы и пограничники. Также были освобождены бойцы "Азова".

Как сообщал OBOZ.UA, предыдущий, 75-й обмен между Украиной и страной-агрессором состоялся 5 июня. В тот день домой вернулись 185 военнослужащих и один гражданский украинец. Освобожденные защитники участвовали в боевых действиях на разных направлениях фронта, а самому старшему из них исполнилось 62 года.

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