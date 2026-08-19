Федоров баллотируется в президенты? Возможны ли выборы во время войны?

Видео дня

Заявление Михаила Федорова кому-то кажется слабым, потому что не названы фамилии. Кому-то – сильным, потому что они выступают против Зеленского и ждали от Федорова определенности. Но теперь это уже точно начало политической игры. И игры более широкой, чем кампания Федорова.

1. Месяц после отставки Федорова обозначил два крупных движения в украинском политикуме:

- сторонники условной "Самопомощи 3.0" (включая антикоррупционеров) обрели своего политического лидера, которого у них не было (Притула им не стал, а остальные просто не заявили о себе);

- часть бывших сторонников Зеленского, которые искали себя в новых возможных политических проектах, теперь частично перешла к Федорову; и именно сторонники Зеленского являются главными донорами проекта Федорова.

2. Как бы странно это ни звучало, но заявление Федорова не совсем о выборах. Оно о том же, о чем Зеленский говорил в 2019 году: об обновлении (очищении) власти. Выборы – это тот вариант, к которому Федорова точно подталкивают его ближайшее окружение и спонсоры (и он на это согласился, значит, принял эту игру). И с их точки зрения – это игра "он-он". Будут ли быстрые выборы, у Федорова есть шанс показать хороший результат (31.12.18 Зеленский тоже не верил в победу, а люди всегда повторяют то, что им однажды удалось). Не будет выборов – у них есть шанс укрепить ядро. И продолжить ослаблять Зеленского.

3. Можно не сомневаться, что сейчас многие начнут говорить о повторении событий 1917–1921 годов. Но, на мой взгляд, вся эта публичная дискуссия сведется к тому, что перед Зеленским встанет дилемма: либо назначение технического правительства "народного доверия" (где ряд актеров-бенефициаров будут вести свою весьма политическую игру), либо число тех, кто захочет досрочных выборов, будет резко расти. При любых обстоятельствах – это означает уменьшение политического веса Зеленского.

4. Я много раз писал, что основой украинского государства (кроме армии в последние годы) исторически были два столпа: силовики и региональные элиты. Региональные элиты традиционно уже раскладывают яйца по всем корзинам и ждут, когда нужно будет менять фуражки. Главная же борьба идет за силовиков. На фоне российско-украинской войны это выглядит абсурдно, но возможность возбуждать уголовные дела не оставляет никого равнодушным. Поэтому нужно понимать: параллельно с картинкой мирных протестов идет гораздо более сложная кулуарная игра, полная предательств и интриг.

Между прочим, ни в 2003–2004 гг., ни в 2013–2014 гг., ни в 2019 году ничего подобного по масштабу не было. И это при том, что во все указанные периоды президенты имели несравненно большее влияние на силовиков.

5. Этот пункт исключительно для понимания: не нужно быть великим аналитиком, чтобы понять: россияне сейчас активно включатся в игру "нужные выборы". И одним из аргументов, между прочим, будет то, что они смогли провести выборы в Думу на оккупированных территориях. К сожалению, менее чем за месяц до выборов власти не сделали ничего для того, чтобы хоть как-то легитимизировать эти выборы.

И напоследок. Выборы до сих пор не состоялись по двум причинам: страх войны сильнее необходимости выборов и из-за рейтингов Зеленского, у которого минимальные шансы на победу. Выборы состоятся в тот момент, когда страх войны станет меньше, чем желание показать властям средний палец.