Друзья, никто точно не знает, куда, когда и сколько раз наш противник будет наносить удары баллистическим оружием. Не верьте всяким фантазиям экспертов-любителей хайпа.

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Если бы мы знали эту информацию, то спасли бы множество людей и материальных ресурсов.

Каждый день какие-то эксперты придумывают себе цели. То это источники воды, то мосты, то канализация, то гражданские предприятия.

Знаете, почему это плохо? Нет, это не подсказка противнику. Он и так знает, куда нас можно больно ударить. Эти публикации дают врагу возможность анализировать реакцию людей в соцсетях и понимать, какие удары будут самыми болезненными НЕ для экономики или армии, а именно для самого народа. Потому что сейчас продолжается фаза террора.