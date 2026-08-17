Нелегальные обменные пункты выдавали украинцам доллары "в черную": где они работали

В Киеве раскрыли сеть нелегальных обменных пунктов, которые осуществляли операции с долларами и евро без надлежащей регистрации, а клиентам вместо фискальных чеков выдавали их подделки. В результате из незаконного оборота изъяли более 1,6 млн грн, 138 тыс. долларов и почти 8 тыс. евро, в настоящее время ведется расследование деятельности сети.

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Об этом сообщает Государственная налоговая служба (ГНС). Отмечается, что сами пункты не имели права официально торговать наличной иностранной валютой.

Обменные пункты работали без разрешения НБУ

Проблему с сетью пунктов обмена валют налоговики выявили еще в начале 2026 года. В ходе проверок выяснилось, что обнаруженные обменные пункты проводили операции по покупке и продаже иностранной валюты без надлежащего использования кассовых аппаратов или программных кассовых аппаратов.

Для клиентов это означало, что после проведения валютной операции они не получали надлежащего фискального чека. Вместо него сотрудники пунктов выдавали документы, которые лишь имитировали настоящие чеки. То есть операции фактически проводились без надлежащего отражения через систему фискализации.

Еще более серьезное нарушение касалось самого статуса пунктов. Налоговики установили, что они не были внесены Национальным банком Украины в Реестр пунктов обмена валют.

А это означает, что такие пункты не имели законных оснований осуществлять торговлю иностранной валютой в наличной форме. Фактически речь идет о нелегальном обмене валют, когда люди могли покупать или продавать доллары или евро в пунктах, не имевших соответствующего права на проведение таких операций.

Украинцам выдавали "неправильные" чеки

Особое внимание налоговики обратили на то, как именно оформлялись валютные операции. Вместо фискальных чеков клиентам выдавались их имитации, что позволяло проводить операции без надлежащей регистрации и, соответственно, скрывать реальный объем наличных расчетов.

Для клиента на первый взгляд такая операция могла выглядеть как обычный обмен долларов или евро. Однако юридически такой пункт не имел необходимых оснований для работы.

Именно поэтому налоговая служба по результатам проверок применила к нарушителям предусмотренную законодательством административную и финансовую ответственность. После этого нелегальные пункты прекратили работу, а собранные материалы ГНС передала в Территориальное управление БЭБ в Киеве.

Обменные пункты вновь открылись летом

На этом история не закончилась. Летом 2026 года часть обменных пунктов вновь возобновила нелегальную деятельность. В связи с этим налоговики провели дополнительную серию фактических проверок.

Повторные проверки подтвердили нарушения, которые уже фиксировались ранее. В результате материалы вновь были переданы правоохранительным органам, а в отношении нарушителей ожидается применение значительных финансовых санкций.

Параллельно детективы БЭБ проводят досудебное расследование. Его задача — установить все обстоятельства работы сети, определить причастных лиц и собрать доказательства для возможного привлечения к уголовной ответственности.

В обменных пунктах продавали еще и талоны на топливо

Нарушения не ограничивались только валютными операциями. В ходе налогового контроля правоохранительные органы также зафиксировали случаи продажи в этих пунктах талонов на топливо сетей известных АЗС за наличные без надлежащей регистрации расчетов.

Таким образом, обменные пункты фактически использовались не только для операций с долларами и евро, но и для проведения других наличных расчетов вне установленных правил. В ходе совместных мероприятий по борьбе с незаконным оборотом был изъят значительный объем наличных средств:

более 1,6 млн грн;

более 138 тыс. долларов США;

почти 8 тыс. евро.

В целом речь идет о значительном объеме средств в различных валютах, который находился в сети нелегальных пунктов. В то же время окончательные обстоятельства происхождения этих денег и их назначение должны быть установлены в рамках досудебного расследования.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские правоохранители сообщили о подозрении и взяли под стражу организатора мошеннической схемы псевдофинансовой платформы Money 24/7. Как отмечается, её выдавали за сеть обменников валют и платформу для обмена криптовалют.

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