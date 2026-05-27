WBC объявил следующий бой Усика

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) должен провести защиту чемпионского пояса Всемирного боксерского совета (WBC) в своем следующем бою. Соперником нашего соотечественника должен стать обладатель временного пояса WBC Агита Кабайела (27-0, 19 КО).

Об этом заявил президент WBC Маурисио Сулейман в интервью Boxing Scene. Функционер также прокомментировал победу Усика над Рико Верховеном (1-1, 1 КО), не согласившись с тем, что рефери поединка рано остановил бой и зафиксировал досрочную победу нашего соотечественника над звездой кикбосинга из Нидерландов.

"Следующий бой – Усик против Кабайела. Что касается, остановки в поединке Усик – Верховен, то в пылу момента она казалась преждевременной. Рико даже выигрывал бой в какой-то момент. После просмотра повторов, разговора с рефери и с более спокойным настроем я уверен, что остановка боя была оправданной. Однако я полностью понимаю тех, кому это не понравилось", – сказал Сулейман.

Напомним, Усик победил Верховена техническим нокаутом в бою, который состоялся 23 мая в Гизе. Кабайел вышел на ринг и бросил вызов нашему соотечественнику.

После поединка были обнародованы неожиданные результаты судейских подсчетов на момент остановки. Сам нидерландец подал протест на результат, посчитав, что рефери в ринге слишком рано зафиксировал победу Александру.

