Александр Чеканов
Спорт Oboz
WBC объявил следующий бой Усика

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) должен провести защиту чемпионского пояса Всемирного боксерского совета (WBC) в своем следующем бою. Соперником нашего соотечественника должен стать обладатель временного пояса WBC Агита Кабайела (27-0, 19 КО).

Об этом заявил президент WBC Маурисио Сулейман в интервью Boxing Scene. Функционер также прокомментировал победу Усика над Рико Верховеном (1-1, 1 КО), не согласившись с тем, что рефери поединка рано остановил бой и зафиксировал досрочную победу нашего соотечественника над звездой кикбосинга из Нидерландов.

"Следующий бой – Усик против Кабайела. Что касается, остановки в поединке Усик – Верховен, то в пылу момента она казалась преждевременной. Рико даже выигрывал бой в какой-то момент. После просмотра повторов, разговора с рефери и с более спокойным настроем я уверен, что остановка боя была оправданной. Однако я полностью понимаю тех, кому это не понравилось", – сказал Сулейман.

Напомним, Усик победил Верховена техническим нокаутом в бою, который состоялся 23 мая в Гизе. Кабайел вышел на ринг и бросил вызов нашему соотечественнику.

После поединка были обнародованы неожиданные результаты судейских подсчетов на момент остановки. Сам нидерландец подал протест на результат, посчитав, что рефери в ринге слишком рано зафиксировал победу Александру.

Также была продемонстрирована впечатляющая статистика ударов в бою Усик – Верховен. А сам наш соотечественник отреагировал на слухи о гонораре в 100 миллионов долларов.

Кроме того, было опубликовано фото того, как выглядит Усик после 76 пропущенных ударов. А в сети появилось видео с женой украинского боксера Катериной Усик во время боя.

Вдобавок российский экс-чемпион Григорий Дрозд назвал супертяжа, который "просто уничтожит" Александра. А Дмитрий Кудряшов высмеял критиков нашего соотечественника.

Стало известно, почему рефери на самом деле остановил бой в Гизе. Также украинец получил ультиматум после победы над Верховеном.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик узнал соперника, с которым подерется после боя с Рико Верховеном. Наш боксер также оценил решение рефери остановить бой с нидерландцем.

В свою очередь промоутер Александр Красюк поделился мнением о поединке экс-подопечного, а также призвал его немедленно завершить карьеру.

БоксWBCАгит КабайелАлександр Усик
