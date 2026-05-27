Есть известная точка зрения, полностью мной разделяемая, что знаменитый китайский TikTok превратился в платформу для самореализации людей с ограниченными умственными способностями.

Далее текст на языке оригинала.

Як помітили фахівці, більша частина "контенту", що там оприлюднюється, це вкрай дивні відеоролики, які об’єктивно не спрямовані ані на що, окрім деградації.

Нагадаю: це призводить до того, що мозок користувачів поступово втрачає змогу сприймати великі інформаційні масиви, причому тіктоківці просто не розуміють, як можна взагалі щось дивитися більше хвилини.

Згідно зі статистикою TikTok нещодавно мав досить вузьку авдиторію: від 16 до 24 років. Популярність саме серед молоді була зумовлена саме тим, що, оскільки роліки там, як правило, не довше й 15 секунд, підліткам "ковтати" такий формат значно простіше.

Зараз, однак, постійні відвідувачі там вже дуже різні – хіба що не пенсіонери: ставати тупіше виявилось не так важко.

В таких людей після отіктокування не виходить читати чи опрацьовувати великі тексти, дивитися "довгі" – більше хвилини – відеосюжети й фільми.

(Вчені ж додають, що захоплення цією соцмережею веде не тільки до погіршення робочої пам’яті, але й до депресії, тривоги й стресу.)

Так от, буду відвертим і не дуже політкоректним: важаю, що гигантський працьовитий, але аж ніяк не зірковий китайський народ ("спільнота ворів-копіювальників"), якому в чесному змаганні інтелектів, за великим рахунком, нема чого втрачати, таким чином вирівнює всіх решту "якісно" під себе, знищуючи чужу перевагу.

Це – наразі найнебезпечніша зброя КНР проти Цивілізації й взагалі людства.