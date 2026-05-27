'Американцы вышли из игры': Огрызко объяснил, почему в Европе подняли вопрос переговоров с Путиным

Европа начала активнее обсуждать возможность переговоров с Россией на фоне изменений в международной политике. Причиной этого стало снижение роли США в процессе урегулирования войны.

В то же время в ЕС все больше говорят о необходимости формировать собственную стратегию в отношении Москвы. Об этом в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA рассказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Он считает, что обсуждение переговоров с Россией в Европе стало прямым следствием провала американских попыток наладить диалог с Кремлем.

По его словам, многие европейские политики рассчитывали, что именно США смогут сыграть ключевую роль в завершении войны.

"То, что возможность переговоров с Москвой вообще рассматривается – это серьезный сдвиг. Очень много людей думали, что американцы смогут сыграть весомую роль для того, чтобы война закончилась", – отметил он.

Огрызко подчеркнул, что надежды на быстрое урегулирование, в частности после заявлений Дональда Трампа о возможности немедленного прекращения огня, не оправдались. По его словам, в Вашингтоне уже фактически признали безрезультатность переговорного процесса.

"Переговоры накрылись медным тазом. Об этом уже официально заговорили в Вашингтоне. Тот же Рубио сказал, что переговоры безуспешны и мы больше не будем принимать в этом участие", – подчеркнул дипломат.

В результате, по его оценке, Европа оказалась в ситуации, когда вынуждена брать на себя лидерство.

"Американцы вышли из игры, а война в Европе же продолжается. Так что, хочешь или не хочешь, а нужно выходить на первые роли и думать, что делать дальше", – объяснил Огрызко.

Он также отметил, что европейские партнеры должны самостоятельно определять свою позицию и подходы к возможным переговорам с Россией. В частности, ключевым вопросом, по его мнению, должен быть не поиск компромиссов, а формирование четких требований к Москве.

"Мне кажется, что ключевой темой этих встреч должна быть отработка требований к России. Не компромиссов, а именно требований", – подчеркнул экс-министр.

Огрызко предостерег, что любые попытки "понять Россию" или пойти на уступки могут существенно осложнить ситуацию для Украины. Он отметил, что переговоры должны начинаться с четкой позиции о прекращении агрессии.

Говоря о возможных условиях, которые Евросоюз мог бы выдвинуть России, дипломат акцентировал: главный фокус должен быть именно на Украине, а не на других регионах.

"Война есть в Украине. Поэтому концентрация внимания должна быть именно на том, чтобы заставить Россию отползти из нашей страны", – заявил он.

По его убеждению, Европа должна четко дать понять Москве, что переговоры возможны только при условии полного вывода войск с оккупированных территорий и выплаты компенсаций.

"Разговаривать с Россией будут только тогда, когда она отползет из Украины, со всех оккупированных территорий, с выплатой компенсаций", – подчеркнул Огрызко.

В то же время он считает, что нынешняя ситуация может стать переломным моментом в войне. По его словам, Россия сталкивается с растущим давлением как на поле боя, так и в экономической сфере.

"Время не на стороне Москвы. Потери на поле боя и экономические трудности усиливают давление на Путина", – отметил дипломат.

Огрызко добавил, что в ближайшие месяцы Кремль может потерять возможность вести переговоры с позиции силы. Именно поэтому, по его мнению, Европа и Украина должны действовать более решительно и не соглашаться на сценарии, которые предусматривают уступки России.

"Надо играть на повышенных ставках, а не думать, как удовлетворить аппетиты России. Для нас такая позиция является абсолютно неприемлемой", – подытожил он.

