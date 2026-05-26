40 миллиардов гривен.

Видео дня

Именно столько вчера бюджетный комитет решил снять с Министерства обороны — внимание – со строки закупки вооружений!

Далее текст на языке оригинала.

Комітет, нагадаю, під керівництвом "Слуги народу", з більшістю в "Слузі народу" і під повним контролем Офісу президента.

Припускаю, що в тому числі там були і гроші на посилення ППО. Але після смертельної атаки на Київ, після руйнувань у Дніпрі, Харкові, Краматорську, Запоріжжі та інших містах — це виглядає як божевілля.

Замість зброї будуть кешбеки, "єбаки", резервні фонди і майже зі стовідсотковою ймовірністю — дороги.

Представник Кабміну вчора це підтвердив на засіданні комітету.

Це рішення вже готують до голосування в залі.

40 мільярдів — це більше двох мільйонів дронів для фронту.

Або одноразова доплата по сорок тисяч майже кожному військовому. Або змога закрити сітками майже всі дороги в зоні активних бойових дій.

Ви так само шоковані, як і я?..