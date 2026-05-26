Блог | Вместо оружия – кешбэки, "ебаки" и дороги: 40 млрд грн "Слуги народа" хотят забрать у Минобороны
40 миллиардов гривен.
Именно столько вчера бюджетный комитет решил снять с Министерства обороны — внимание – со строки закупки вооружений!
Далее текст на языке оригинала.
Комітет, нагадаю, під керівництвом "Слуги народу", з більшістю в "Слузі народу" і під повним контролем Офісу президента.
Припускаю, що в тому числі там були і гроші на посилення ППО. Але після смертельної атаки на Київ, після руйнувань у Дніпрі, Харкові, Краматорську, Запоріжжі та інших містах — це виглядає як божевілля.
Замість зброї будуть кешбеки, "єбаки", резервні фонди і майже зі стовідсотковою ймовірністю — дороги.
Представник Кабміну вчора це підтвердив на засіданні комітету.
Це рішення вже готують до голосування в залі.
40 мільярдів — це більше двох мільйонів дронів для фронту.
Або одноразова доплата по сорок тисяч майже кожному військовому. Або змога закрити сітками майже всі дороги в зоні активних бойових дій.
Ви так само шоковані, як і я?..