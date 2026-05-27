'Россия пытается уничтожить культуру': здания Киево-Могилянской академии пострадали из-за обстрела. Фото

Из-за массированной вражеской атаки на Киев в ночь с 23 на 24 мая были повреждены здания Киево-Могилянской академии. Вследствие российского обстрела пострадали пять учебных корпусов, научная библиотека, музей и культурно-художественный центр НаУКМА.

Об этом сообщили на странице НаУКМА в Facebook. Там отметили, что страна-агрессор Россия пытается уничтожить украинскую культуру, историю и образование.

"Несмотря на это, могилянцы продолжают учиться, работать и жить", – сказано в сообщении.

В НаУКМА отметили, что Академия нуждается в поддержке, чтобы восстановить поврежденные помещения. По предварительным подсчетам, для критического восстановления зданий необходимо 1 500 000 гривен.

Сейчас зафиксировано повреждение 110 окон – часть из них требует полной замены, часть ремонта. Кроме того, есть повреждения фасада, крыши исторического здания XVII века и других элементов, в частности водосточных труб, которые необходимо оперативно восстановить, чтобы избежать замокания фасадов.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате террористической атаки РФ ночью 24 мая пострадало историческое здание Международного центра культуры и искусств (МЦКИ – бывший "Октябрьский дворец"). Из-за обстрела загорелась крыша, поврежден фасад и частично внутренние помещения.

