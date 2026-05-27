СБУ задержала клирика УПЦ МП, который навел 'Искандеры' по Одессе в марте 2024 года. Фото

В Одессе задержали очередного агента российской военной разведки, который помогал путинской армии устраивать ракетные обстрелы областного центра. Предателей оказался клирик УПЦ МП, который скорректировал двойной удар по Одессе в марте 2024 года.

За сотрудничество с агрессором ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Подробности дела

По информации Службы безопасности, главное разведывательное управление завербовало священнослужителя одного из храмов местной епархии УПЦ еще два года назад. Тогда с помощью информации, полученной от предателя, россияне атаковали рекреационную зону портового города двумя баллистическими ракетами "Искандер-М".

Первая ракета поразила жилую застройку и другую гражданскую инфраструктуру областного центра, где, по мнению корректировщика, могли находиться военные. Второй удар произошел по этой же локации, когда на место происшествия прибыли экстренные службы.

Предатель пытался залечь на дно

После огневого поражения агент "отчитался" российскому оккупанту о последствиях воздушной атаки РФ и "залег на дно", чтобы избежать разоблачения. Впрочем, это ему не помогло. Сотрудники СБУ установили причастность иерея к корректировке обстрела Одессы и задержали его по месту жительства.

Как установило расследование, клирик попал в поле зрения оккупантов, когда публиковал прокремлевские комментарии в Telegram-каналах. После вербовки священник, не снимая церковную рясу, обходил город, чтобы обозначить на Google-картах геолокации потенциальных "целей".

Собранные сведения он передавал в чат-бот, который администрировал предатель Сергей Лебедев (псевдоним "Лохматый"), скрывающийся в Донецке и работающий на российскую военную разведку.

Священник сливал инфу об электростанциях

Также установлено, что агент передавал врагу координаты расположения сил и средств ПВО ВСУ, обеспечивавших защиту воздушного пространства Одесщины во время ракетных атак России. Кроме того, клирик "сливал" оккупантам сведения об одной из электроподстанций вблизи Одессы, в частности, по системе ее защиты, а после вражеского удара по энергообъекту информировал российскую военную разведку о последствиях его поражения.

Во время обысков у задержанного изъят смартфон, который он использовал для сбора разведданных и контактов с врагом.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, контрразведка СБУ разоблачила и задержала в Донецкой области еще одну агентку ФСБ, которая корректировала российские удары по локациям Сил обороны. Известно, что фигурантка передавала оккупантам координаты украинских военных на Краматорском направлении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Харьковской области суд признал виновным в государственной измене военнослужащего Государственной пограничной службы Украины, который сотрудничал с представителем спецслужб РФ через Telegram. Контакт с российской стороной он установил в апреле 2025 года.

