В Украину идет похолодание: синоптик предупредила об ухудшении погоды

В Украину в ближайшие дни придет ощутимое похолодание, которое будет сопровождаться усилением ветра и локальными дождями. Изменение погоды связано с прохождением холодного атмосферного фронта, после которого в страну зайдет холодный воздух.

Синоптики предупреждают, что температура существенно снизится уже в конце мая. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В среду, 28 мая, территория Украины окажется в тылу холодного атмосферного фронта. Из-за этого в большинстве регионов еще возможны небольшие, локальные осадки, однако они будут непродолжительными и незначительными.

После прохождения фронта в Украину начнет поступать холодный воздух, что приведет к заметному снижению температуры. В дневные часы столбики термометров будут опускаться до +15...+19 градусов, тогда как в южных областях будет немного теплее – +20...+23 градуса.

Синоптики также предупреждают об усилении ветра.

"Холодный воздух - тяжелый, сильно давит, поэтому из-за сопротивления более теплого воздуха будет усиливаться ветер до штормовых порывов", – отметила Диденко.

В Киеве 28 мая прогнозируется сильный северо-западный ветер, местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем снизится примерно до +15 градусов.

В целом до конца недели в Украине будет преобладать прохладная погода. В то же время синоптики прогнозируют, что уже в начале июня температура снова начнет повышаться, ознаменовав приход метеорологического лета.

По регионам, по данным Украинского гидрометеорологического центра, погодная ситуация будет выглядеть следующим образом.

На севере ночью ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха составит +9...+11 градусов, ветер северо-западный 5–10 м/с. Днем возможен кратковременный небольшой дождь, температура поднимется до +15...+17 градусов, ветер усилится до 7–12 м/с.

В южных областях ночью прогнозируется переменная облачность с кратковременными дождями, температура +13...+15 градусов, ветер северо-западный 5–10 м/с. Днем существенных осадков не ожидается, воздух прогреется до +20...+22 градусов, ветер 7–12 м/с.

На западе страны ночью будет без осадков, с переменной облачностью и температурой +9...+11 градусов. Днем возможны кратковременные дожди, температура составит +17...+19 градусов, ветер северо-западный 7–12 м/с.

В восточных регионах ночью также прогнозируется переменная облачность и небольшие дожди, температура +9...+11 градусов, ветер 5–10 м/с. Днем ожидаются кратковременные осадки, воздух прогреется до +15...+17 градусов, ветер усилится до 7–12 м/с.

