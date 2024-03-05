'Выиграет, но...' Джошуа назвал невыгодной победу Усика над Фьюри

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) назвал Александра Усика (21-0, 14 КО) победителем боя с Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО). При этом уроженец Уотфорда добавил, что в его интересах было бы лучше увидеть поражение украинского боксера.

Об этом Джошуа заявил в интервью YouTube-каналу iFL TV. Британский экс-соперник Усика, которому он дважды проиграл решением судей, признался, что бой с Фьюри – это одна из главных целей его карьеры. Такой поединок не только станет одним из самых финансово успешных в истории, но и определит лучшего боксера Великобритании.

"Мой прогноз на бой Усик – Фьюри? Я думаю, Усик выиграет. Да, определенно. Кого я хотел бы видеть победителем? Отличный вопрос. Исходя из логики, Фьюри. Потому что бой с ним был бы невероятным. Хоть он всегда и говорит, что не хочет драться, но это был бы серьезный бой. Так что – да, ответ на этот вопрос, исходя из выгоды и моих эгоистических интересов, – Фьюри. Я так отвечу по этой единственной причине", – сказал Джошуа.

До этого Энтони намекнул, что хотел бы увидеть брутальную победу Александра над Тайсоном. Напомним, Усик и Фьюри должны были подраться 17 февраля, однако из-за рассечения британца бой был перенесен на 18 мая. Накануне во Всемирной боксерской организации (WBO) сделали заявление о реванше.

Свой категоричный прогноз на поединок дал экс-соперник двух боксеров Дерек Чисора (34-14, 23 КО). Кроме того, легендарный Виталий Кличко дал оригинальный совет Цыганскому королю.

Сам Фьюри пообещал уничтожить соперника. Он также откровенно высказался о травме, которая и привела к переносу шоу. А хорватский супертяж Агрон Смакичи (20-2, 18 КО) рассказал всю правду о том, что произошло в лагере британца.

В свою очередь, промоутер Эдди Хирн проинформировал о том, что, по замыслу организаторов вечеров бокса в Саудовской Аравии, победитель боя Усик – Фьюри 18 мая сразится с сильнейшим в противостоянии Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО).

При этом в команде украинца уже определились с боксером, который заменит Тайсона в том случае, если тот снова откажется выходить на ринг. Если британец это сделает, его также ждет многомиллионный штраф.

Как сообщал OBOZ.UA, отец Тайсона Фьюри Джон резко наехал на представителей команды Александра Усика после того, как они подвергли сомнению травму британского боксера.

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