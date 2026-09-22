Зеленский прибыл в Нью-Йорк на 81-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН: запланированы десятки встреч. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская 22 сентября прибыли в Нью-Йорк на 81-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН. У главы государства запланирован ряд встреч – с президентом США, лидерами Европы, конгрессменами США и представителями бизнеса.

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Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале. Также состоится саммит международной Крымской платформы, на котором будет широкое представительство стран на высоком уровне.

Что известно

Президент Украины вместе с первой леди и дипломатической командой прибыли в Нью-Йорк.

В Нью-Йорке у президента Украины запланировано около 20 встреч: с президентом США Дональдом Трампом, лидерами Европы, сенаторами и членами Палаты представителей Конгресса США, руководителями международных организаций, ведущих американских компаний и аналитических центров.

Президент также отметил, что к подписанию подготовлен и новый Drone Deal.

Глава государства подчеркнул, что главный приоритет Украины – это приближение мира и защита жизни наших людей.

По его словам, есть конкретные предложения по безопасности и решения по деэскалации, которые могут приблизить окончание войны. Кроме того, он подчеркнул важность работы по укреплению ПВО.

Также глава государства отметил, что в Нью-Йорке состоится саммит международной Крымской платформы, на котором будет широко представлено высокое руководство стран.

"Работаем над укреплением ПВО и обеспечением Украины достаточными финансовыми средствами. Как и в прошлом году, проведем саммит международной Крымской платформы в Нью-Йорке. Ожидается широкое представительство стран на высоком уровне, и мы ценим вовлеченность всех партнеров и поддержку нашей территориальной целостности и суверенитета", – отметил президент.

У Елены Зеленской также запланировано несколько встреч. Она выступит перед студентами и преподавателями Колумбийского университета и представит результаты саммита первых леди и джентльменов на площадке ООН.

"Кроме того, у первой леди запланирована серия встреч с представителями американского бизнеса и филантропами в поддержку проектов Фонда Елены Зеленской, а также ряд двусторонних встреч, в том числе с супругой премьер-министра Великобритании и президентом Всемирного банка", – говорится в материале.

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