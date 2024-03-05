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Джошуа выступил с неожиданным пожеланием Усику в бою с Фьюри

Александр Чеканов
Спорт Oboz
3 минуты
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Джошуа выступил с неожиданным пожеланием Усику в бою с Фьюри

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) намекнул на то, что хотел бы увидеть брутальную победу Александра Усика (21-0, 14 КО) над Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО). Уроженец Уотфорда уклонился от прямого прогноза на бой 18 мая, но раскритиковал соотечественника за длинный язык.

Об этом Джошуа рассказал в интервью DAZN накануне своего противостояния с Фрэнсисом Нганну (0-1, 0 КО), которое состоится 8 марта. По словам британца, он хотел бы, чтобы Усик наказал Фьюри за все его высказывания в адрес соперников и забрал все пояса супертяжелого дивизиона.

Джошуа выступил с неожиданным пожеланием Усику в бою с Фьюри
Джошуа выступил с неожиданным пожеланием Усику в бою с Фьюри

"Я не хочу много говорить об этом бое. У меня такое ощущение, что все будут спрашивать меня о Фьюри и Усике. Я не хочу, чтобы мои слова прозвучали как слова хейтера Тайсона. Но я не очень уважаю Фьюри из-за всего того, что он говорит. Да, Фьюри слишком много говорит, поэтому я хочу, чтобы ему сломали челюсть в этом бою", – сказал Джошуа.

Джошуа выступил с неожиданным пожеланием Усику в бою с Фьюри

Напомним, Усик и Фьюри должны были подраться 17 февраля, однако из-за рассечения Тайсона бой был перенесен на 18 мая. Накануне во Всемирной боксерской организации (WBO) сделали заявление о реванше украинца и британца.

Свой категоричный прогноз на поединок дал экс-соперник двух боксеров Дерек Чисора (34-14, 23 КО). Кроме того, легендарный Виталий Кличко дал оригинальный совет Цыганскому королю.

Джошуа выступил с неожиданным пожеланием Усику в бою с Фьюри
Джошуа выступил с неожиданным пожеланием Усику в бою с Фьюри

Сам Фьюри пообещал уничтожить соперника. Он также откровенно высказался о травме, которая и привела к переносу шоу. А хорватский супертяж Агрон Смакичи (20-2, 18 КО) рассказал всю правду о том, что произошло в лагере британца.

В свою очередь, промоутер Эдди Хирн проинформировал о том, что, по замыслу организаторов вечеров бокса в Саудовской Аравии, победитель боя Усик – Фьюри 18 мая сразится с сильнейшим в противостоянии Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) и Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО).

Джошуа выступил с неожиданным пожеланием Усику в бою с Фьюри
Джошуа выступил с неожиданным пожеланием Усику в бою с Фьюри

При этом в команде украинца уже определились с боксером, который заменит Тайсона в том случае, если тот снова откажется выходить на ринг. Если британец это сделает, его также ждет многомиллионный штраф.

Джошуа выступил с неожиданным пожеланием Усику в бою с Фьюри
Джошуа выступил с неожиданным пожеланием Усику в бою с Фьюри

Как сообщал OBOZ.UA, отец Тайсона Фьюри Джон резко наехал на представителей команды Александра Усика после того, как они подвергли сомнению травму британского боксера.

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