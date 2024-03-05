Джошуа выступил с неожиданным пожеланием Усику в бою с Фьюри

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) намекнул на то, что хотел бы увидеть брутальную победу Александра Усика (21-0, 14 КО) над Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО). Уроженец Уотфорда уклонился от прямого прогноза на бой 18 мая, но раскритиковал соотечественника за длинный язык.

Об этом Джошуа рассказал в интервью DAZN накануне своего противостояния с Фрэнсисом Нганну (0-1, 0 КО), которое состоится 8 марта. По словам британца, он хотел бы, чтобы Усик наказал Фьюри за все его высказывания в адрес соперников и забрал все пояса супертяжелого дивизиона.

"Я не хочу много говорить об этом бое. У меня такое ощущение, что все будут спрашивать меня о Фьюри и Усике. Я не хочу, чтобы мои слова прозвучали как слова хейтера Тайсона. Но я не очень уважаю Фьюри из-за всего того, что он говорит. Да, Фьюри слишком много говорит, поэтому я хочу, чтобы ему сломали челюсть в этом бою", – сказал Джошуа.

Напомним, Усик и Фьюри должны были подраться 17 февраля, однако из-за рассечения Тайсона бой был перенесен на 18 мая. Накануне во Всемирной боксерской организации (WBO) сделали заявление о реванше украинца и британца.

Свой категоричный прогноз на поединок дал экс-соперник двух боксеров Дерек Чисора (34-14, 23 КО). Кроме того, легендарный Виталий Кличко дал оригинальный совет Цыганскому королю.

Сам Фьюри пообещал уничтожить соперника. Он также откровенно высказался о травме, которая и привела к переносу шоу. А хорватский супертяж Агрон Смакичи (20-2, 18 КО) рассказал всю правду о том, что произошло в лагере британца.

В свою очередь, промоутер Эдди Хирн проинформировал о том, что, по замыслу организаторов вечеров бокса в Саудовской Аравии, победитель боя Усик – Фьюри 18 мая сразится с сильнейшим в противостоянии Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) и Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО).

При этом в команде украинца уже определились с боксером, который заменит Тайсона в том случае, если тот снова откажется выходить на ринг. Если британец это сделает, его также ждет многомиллионный штраф.

Как сообщал OBOZ.UA, отец Тайсона Фьюри Джон резко наехал на представителей команды Александра Усика после того, как они подвергли сомнению травму британского боксера.

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