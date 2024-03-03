'Судья остановит бой'. Чисора сказал, что случится в поединке Усик – Фьюри

Знаменитый британский супертяжеловес Дерек Чисора (34-14, 23 КО) сделал свой прогноз на битву обладателя титула WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО) с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО). Первый в истории боксерский поединок в супертяжелом весе за абсолютное чемпионство эпохи четырех поясов состоится 18 мая.

Чисора уверен, что в этом противостоянии победит украинец, который будет использовать вполне определенную тактику.

Я вижу, как Усик выиграет бой, потому что Александр будет целиться в то же самое место. Он будет бить все тем же джебом, но именно в то место, где было рассечение. Где-то в восьмом, девятом или десятом раунде я думаю, судья остановит бой, присудив победу в пользу украинца. Причина: у Фьюри будет рассечен глаз", – цитирует Чисору TalkSport.

Как сообщал OBOZ.UA, изначально схватка Усик – Фьюри была запланирована на 17 февраля, однако Фьюри 2 февраля во время подготовки получил серьезное рассечение. Из-за этого бой был официально перенесен на весну 2024 года.

Глава Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что шоу 18 мая состоится в любом случае. Организатор боксерского вечера в Эр-Рияде придумал правило, которое исключит повторение срыва поединка.

Кроме того, Турки Аль аш-Шейх отметил, что Усика либо Тайсона ждет штраф в 10 млн долларов, если кто-то из них откажется выступать.

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