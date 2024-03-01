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"Использовал грязные приемы": хорватский супертяж раскрыл всю правду о рассечении Фьюри

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
1,7 т.
'Использовал грязные приемы': хорватский супертяж раскрыл всю правду о рассечении Фьюри

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри сам спровоцировал ситуацию со своей травмой во время подготовки к поединку против Александра Усика (21-0, 14 КО). Цыганский король, как называют британца, постоянно провоцировал своего спарринг-партнера и использовал во время тренировочного боя грязные приемы.

Об этом в интервью talkSport рассказал хорватский супертяж Агрон Смакичи (20-2, 18 КО), который нанес рассечение Тайсону. По его словам, Фьюри во время спарринга хватал его за голову и наносили запрещенные удары по затылку. При этом удар, который привел к рассечению, получился случайным.

"Использовал грязные приемы": хорватский супертяж раскрыл всю правду о рассечении Фьюри
"Использовал грязные приемы": хорватский супертяж раскрыл всю правду о рассечении Фьюри

"Ничего особенного не произошло. Просто Тайсон устроил взрыв своими плохими разговорами и грязными ударами. Когда я опускал голову, он использовал грязные приемы, что вызывало сильно напряжение А потом я выложился на 100 процентов, и, к сожалению, случилась травма... Я на 100% уверен, что к травме привел мой первый удар. Кроме того, после рассечения он не сказал, что это был локоть или что-то вроде этого. Может быть, просто он прошел вскользь, но это было не нарочно", – сказал Смакичи.

"Использовал грязные приемы": хорватский супертяж раскрыл всю правду о рассечении Фьюри
"Использовал грязные приемы": хорватский супертяж раскрыл всю правду о рассечении Фьюри

Напомним, Усик и Фьюри должны были подраться 17 февраля, однако из-за рассечения бой был перенесен 18 мая. Накануне во Всемирной боксерской организации (WBO) сделали заявление о реванше украинца и британца. В свою очередь промоутер Эдди Хирн проинформировал о том, что, по замыслу организаторов вечеров бокса в Саудовской Аравии, победитель боя Усик – Фьюри 18 мая сразится с сильнейшим в противостоянии Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) и Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО).

"Использовал грязные приемы": хорватский супертяж раскрыл всю правду о рассечении Фьюри
"Использовал грязные приемы": хорватский супертяж раскрыл всю правду о рассечении Фьюри

При этом в команде украинца уже определились с боксером, который заменит Тайсона в том случае, если тот снова откажется выходить на ринг. Если Цыганский король это сделает, его также ждет многомиллионый штраф.

"Использовал грязные приемы": хорватский супертяж раскрыл всю правду о рассечении Фьюри
"Использовал грязные приемы": хорватский супертяж раскрыл всю правду о рассечении Фьюри

Как сообщал OBOZ.UA, отец Тайсона Фьюри Джон резко наехал на представителей команды Александра Усика после того, как они подвергли сомнению травму британского боксера.

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