'Использовал грязные приемы': хорватский супертяж раскрыл всю правду о рассечении Фьюри

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри сам спровоцировал ситуацию со своей травмой во время подготовки к поединку против Александра Усика (21-0, 14 КО). Цыганский король, как называют британца, постоянно провоцировал своего спарринг-партнера и использовал во время тренировочного боя грязные приемы.

Об этом в интервью talkSport рассказал хорватский супертяж Агрон Смакичи (20-2, 18 КО), который нанес рассечение Тайсону. По его словам, Фьюри во время спарринга хватал его за голову и наносили запрещенные удары по затылку. При этом удар, который привел к рассечению, получился случайным.

"Ничего особенного не произошло. Просто Тайсон устроил взрыв своими плохими разговорами и грязными ударами. Когда я опускал голову, он использовал грязные приемы, что вызывало сильно напряжение А потом я выложился на 100 процентов, и, к сожалению, случилась травма... Я на 100% уверен, что к травме привел мой первый удар. Кроме того, после рассечения он не сказал, что это был локоть или что-то вроде этого. Может быть, просто он прошел вскользь, но это было не нарочно", – сказал Смакичи.

Напомним, Усик и Фьюри должны были подраться 17 февраля, однако из-за рассечения бой был перенесен 18 мая. Накануне во Всемирной боксерской организации (WBO) сделали заявление о реванше украинца и британца. В свою очередь промоутер Эдди Хирн проинформировал о том, что, по замыслу организаторов вечеров бокса в Саудовской Аравии, победитель боя Усик – Фьюри 18 мая сразится с сильнейшим в противостоянии Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) и Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО).

При этом в команде украинца уже определились с боксером, который заменит Тайсона в том случае, если тот снова откажется выходить на ринг. Если Цыганский король это сделает, его также ждет многомиллионый штраф.

Как сообщал OBOZ.UA, отец Тайсона Фьюри Джон резко наехал на представителей команды Александра Усика после того, как они подвергли сомнению травму британского боксера.

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