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"Уничтожу": Фьюри рассказал, за сколько раундов победит Усика

Александр Чеканов
Спорт Oboz
3 минуты
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'Уничтожу': Фьюри рассказал, за сколько раундов победит Усика

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) пообещал нокаутировать Александра Усика (21-0, 14 КО) максимум за семь раундов боя 18 мая. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, признался, что его не впечатлил перфоманс украинца в это предыдущих поединках в супертяжелом весе.

Об этом Фьюри заявил в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground. Британский линейный чемпион не смог ответить на вопрос, станет ли Усик его самым тяжелым оппонентом в карьере, а также добавил, что без проблем пожмет руку украинцу в случае своего поражения.

"Уничтожу": Фьюри рассказал, за сколько раундов победит Усика
"Уничтожу": Фьюри рассказал, за сколько раундов победит Усика

"Является ли Усик моим самым тяжелым соперником? Я не знаю, я никогда не дрался с ним. Стили делают бои. У него было всего два или три боя в супертяжелом весе (на самом деле пять – ред.). И, честно говоря, он меня не особо впечатлил. Он делает то, что должен делать – добывает победы и получает деньги. Он заканчивает работу и идет домой. Достаточно ли он хорош, чтобы победить Цыганского короля? Я так не думаю, но удачи ему. Если да, то я пожму ему руку. Если нет, я перейду к другому сопернику. Я уничтожу его за семь раундов", – сказал Фьюри.

"Уничтожу": Фьюри рассказал, за сколько раундов победит Усика

Напомним, Усик и Фьюри должны были подраться 17 февраля, однако из-за рассечения Тайсона бой был перенесен на 18 мая. Накануне во Всемирной боксерской организации (WBO) сделали заявление о реванше украинца и британца.

Свой категоричный прогноз на поединок дал экс-соперник двух боксеров Дерек Чисора (34-14, 23 КО). Кроме того, легендарный Виталий Кличко дал оригинальный совет Цыганскому королю.

"Уничтожу": Фьюри рассказал, за сколько раундов победит Усика

В свою очередь промоутер Эдди Хирн проинформировал о том, что, по замыслу организаторов вечеров бокса в Саудовской Аравии, победитель боя Усик – Фьюри 18 мая сразится с сильнейшим в противостоянии Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) и Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО).

"Уничтожу": Фьюри рассказал, за сколько раундов победит Усика

При этом в команде украинца уже определились с боксером, который заменит Тайсона в том случае, если тот снова откажется выходить на ринг. Если британец это сделает, его также ждет многомиллионый штраф.

"Уничтожу": Фьюри рассказал, за сколько раундов победит Усика
"Уничтожу": Фьюри рассказал, за сколько раундов победит Усика

Как сообщал OBOZ.UA, отец Тайсона Фьюри Джон резко наехал на представителей команды Александра Усика после того, как они подвергли сомнению травму британского боксера. А хорватский супертяж Агрон Смакичи (20-2, 18 КО) рассказал всю правду о том, что произошло в лагере британца.

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