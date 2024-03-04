'Уничтожу': Фьюри рассказал, за сколько раундов победит Усика

Обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) пообещал нокаутировать Александра Усика (21-0, 14 КО) максимум за семь раундов боя 18 мая. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, признался, что его не впечатлил перфоманс украинца в это предыдущих поединках в супертяжелом весе.

Об этом Фьюри заявил в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground. Британский линейный чемпион не смог ответить на вопрос, станет ли Усик его самым тяжелым оппонентом в карьере, а также добавил, что без проблем пожмет руку украинцу в случае своего поражения.

"Является ли Усик моим самым тяжелым соперником? Я не знаю, я никогда не дрался с ним. Стили делают бои. У него было всего два или три боя в супертяжелом весе (на самом деле пять – ред.). И, честно говоря, он меня не особо впечатлил. Он делает то, что должен делать – добывает победы и получает деньги. Он заканчивает работу и идет домой. Достаточно ли он хорош, чтобы победить Цыганского короля? Я так не думаю, но удачи ему. Если да, то я пожму ему руку. Если нет, я перейду к другому сопернику. Я уничтожу его за семь раундов", – сказал Фьюри.

Напомним, Усик и Фьюри должны были подраться 17 февраля, однако из-за рассечения Тайсона бой был перенесен на 18 мая. Накануне во Всемирной боксерской организации (WBO) сделали заявление о реванше украинца и британца.

Свой категоричный прогноз на поединок дал экс-соперник двух боксеров Дерек Чисора (34-14, 23 КО). Кроме того, легендарный Виталий Кличко дал оригинальный совет Цыганскому королю.

В свою очередь промоутер Эдди Хирн проинформировал о том, что, по замыслу организаторов вечеров бокса в Саудовской Аравии, победитель боя Усик – Фьюри 18 мая сразится с сильнейшим в противостоянии Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) и Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО).

При этом в команде украинца уже определились с боксером, который заменит Тайсона в том случае, если тот снова откажется выходить на ринг. Если британец это сделает, его также ждет многомиллионый штраф.

Как сообщал OBOZ.UA, отец Тайсона Фьюри Джон резко наехал на представителей команды Александра Усика после того, как они подвергли сомнению травму британского боксера. А хорватский супертяж Агрон Смакичи (20-2, 18 КО) рассказал всю правду о том, что произошло в лагере британца.

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