'Ну и что? Фигня случается': Фьюри рассказал, чего он не боится в бою с Усиком

Обладателя пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) не беспокоит рассечение, которое он получил во время спарринга за 2,5 недели до боя с Александром Усиком (21-0, 14 КО). Из-за травмы британца поединок пришлось отложить на три месяца, а сейчас Цыганский король уже вернулся в тренажерный зал.

Об этом Фьюри заявил в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground. По его словам, он был расстроен после того, как получил травму и бой с Усиком пришлось перенести на конец весну. Кроме того, линейный чемпион супертяжелого веса добавил, что он не боится, если рана над глазом начнет кровоточить во время поединка против украинца.

"Всякая фигня случается. Это не в первый и не в последний раз, когда бой отменяется из-за травмы. Сначала я немного разозлился, но когда через два дня я получил новую дату, это было потрясающе. Все хорошо. Рассечение сейчас уже зажило. Заживление пореза занимает около восьми недель. Меня не беспокоит сечка. Если рассечение откроется во время боя, черт возьми... Ну и что? Раньше у меня было много рассечение. Это бокс", – сказал Фьюри.

Ранее хорватский супертяж Агрон Смакичи (20-2, 18 КО) рассказал всю правду о том, как Тайсон получил травму. Напомним бой Усика и Фьюри был перенесен на 18 мая. Накануне во Всемирной боксерской организации (WBO) сделали заявление о реванше украинца и британца.

Свой категоричный прогноз на поединок дал экс-соперник двух боксеров Дерек Чисора (34-14, 23 КО). Кроме того, легендарный Виталий Кличко дал оригинальный совет Цыганскому королю, а также рассказал о его огромном значении для Украины.

В свою очередь промоутер Эдди Хирн проинформировал о том, что, по замыслу организаторов вечеров бокса в Саудовской Аравии, победитель боя Усик – Фьюри 18 мая сразится с сильнейшим в противостоянии Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) и Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО).

При этом в команде украинца уже определились с боксером, который заменит Тайсона в том случае, если тот снова откажется выходить на ринг. Если британец это сделает, его также ждет многомиллионый штраф.

Как сообщал OBOZ.UA, отец Тайсона Фьюри Джон резко наехал на представителей команды Александра Усика после того, как они подвергли сомнению травму британского боксера. А сам Цыганский король назвал раунд, в котором нокаутирует украинца.

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